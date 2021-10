IMPACT сотрудничает с Global Sports Network Extreme и теперь является главной русскоязычной страницей для продвижения.

IMPACT Wrestling выпустил следующий пресс-релиз, чтобы объявить о новом партнерстве с глобальной спортивной сетью Extreme, которая будет транслировать свою флагманскую еженедельную программу на территории Содружества России с 15 октября. Полная информация ниже.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС – (14 октября 2021 г.) – Сегодня IMPACT Wrestling объявил о партнерстве с глобальной спортивной сетью Extreme, чтобы сделать этот канал официальным русскоязычным домом для основной серии еженедельных мероприятий IMPACT Fast Weekly! Соглашение является первым случаем, когда УДАР! Он будет транслироваться на русском языке каждую неделю и будет включать четыре основных платных ежеквартальных мероприятия, в том числе BOUND FOR GLORY © с оплатой за просмотр в субботу, 23 октября. С пятницы, 15 октября, зрители по всей России и Содружеству Независимых Государств (СНГ) смогут насладиться беспрецедентным профессиональным рестлинг-контентом IMPACT.

Extreme – это оригинальный телеканал об экстремальных видах спорта, предлагающий зрителям по всему миру самые разнообразные материалы об экстремальных видах спорта, которые транслируются 24 часа в сутки, семь дней в неделю. В настоящее время канал доступен на спутниковых и кабельных платформах в России, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и США. Для получения дополнительной информации об Extreme и его обширной библиотеке предложений по экстремальным видам спорта щелкните здесь.

Благодаря этому соглашению зрители в России и странах СНГ, включая Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Таджикистан, Туркменистан и Украину, могут ощутить легендарный эффект! Сериал Extreme Network каждую пятницу в 21:00, каждую неделю разворачивая два часа интенсивных боев и взрывных драматических событий. Глобальный список IMPACT Wrestling включает в себя одних из самых талантливых спортсменов в отрасли, во главе с чемпионом мира IMPACT Кристианом Кейджем и чемпионом по нокаутам IMPACT Деонной Пурраццо, а также чемпионами IMPACT World Tag Team – The Good Brothers, чемпионами IMPACT Knockouts Tag Team Хавоком и Розмари и суперзвезды рестлинга: ветераны Джош Александр, Рич Суонн, Эрик Янг, Мэтт Кардона, Брайан Майерс, Крис Сабин, Мосс, Хит и многие другие.

Плюс УДАР! В рамках этой серии сделка включает в себя четыре ежеквартальных презентации с оплатой за просмотр, которые начинаются в субботу, 23 октября, с крупнейшего события года IMPACT Wrestling с оплатой за просмотр: BOUND FOR GLORY ©. Прямая трансляция из Лас-Вегаса, штат Невада, на BFG 2021 освещает полностью загруженную карточку боя, посвященную Джошу Александру, который бросает вызов Кристиану Кейджу на чемпионате мира IMPACT. Александр смело отказался от своего чемпионства в X-дивизионе в середине сентября, подтвердив, что он практиковал вариант C для броска на Christian Cage и на чемпионате мира IMPACT. Вечер также станет свидетелем того, как чемпионка по нокауту Деонна Пурраццо поставит на карту свой титул, чемпионы IMPACT World Tag Team – The Good Brothers, Moose, Rich Swann, Eddie Edwards, W. Morrissey, Rhino, Trey Miguel, Matt Cardona и Brian Myers. На работе тоже.

«На протяжении многих лет IMPACT пользуется большой и страстной фанатской базой в России, – сказал Хайме Поллак, руководитель отдела доходов Sports Media Group, в которую входит IMPACT Wrestling. «Это специальное соглашение с Extreme позволяет нам привлечь преданных поклонников рестлинга к нашему флагманскому сериалу« IMPACT! », Впервые транслируемому на русском языке в еженедельных телетрансляциях, а также к четырем основным событиям с оплатой за просмотр, включая долгожданную презентацию BOUND FOR GLORY © Мы гордимся нашим партнерством с Extreme, которое сделало его официальным русскоязычным домом для IMPACT Wrestling, и мы с нетерпением ждем возможности поделиться беспрецедентным программированием IMPACT с большим количеством зрителей по всему миру ».

«Это партнерство является мощным продолжением текущей стратегии развития программирования Extreme в России и СНГ, – сказал Уильям Ли, генеральный директор Extreme Channel Limited. «Мы очень рады присоединиться к Impact Wrestling, и мы очень рады возможности предлагать зрителям в этих регионах контент на русском языке Impact !. Высокооктановый бренд IMPACT! Премиум-класса является идеальным дополнением к нашему набору программного обеспечения. , и мы уверены, что нашим фанатам понравятся все мощные матчи, захватывающие истории и необычные персонажи, которые могут доставить только влияние! »

BOUND FOR GLORY © доступен для платного просмотра в Северной Америке на InDemand, DISH, DirecTV, Vubiquity, Rogers, Shaw, Sasktel и во всем мире в цифровом формате через FITE TV (Заказать сейчас).

О Impact Racing

IMPACT Wrestling®, дочерняя компания Anthem Sports & Entertainment Inc. , один из ведущих мировых брендов рестлинга, ежегодно производящий более 200 часов оригинального контента и транслируемый по телевидению в 120 странах, включая AXS TV в США. Основанная в 2002 году обширная библиотека премиального контента IMPACT Wrestling транслируется по всему миру на основных платформах OTT, включая Pluto TV, XUMO и сервис подписки IMPACT PLUS ©. IMPACT, официальный партнер Twitter, широко представлен в социальных сетях с более чем 10 миллионами подписчиков во всех основных сервисах. Дополнительные виды деятельности включают живые мероприятия, товары, лицензирование и спонсорство.