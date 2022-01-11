India Open: PV Sindhu стартует с уверенной победы, Ашмита Чалиха побеждает Евгению Косицкую с пятым номером

Индийская юная спортсменка Ашмита Чалеха забила свой первый апсет на Открытом чемпионате Индии, когда она ошеломила Евгению Косицкую с пятым номером, в то время как первая сеяная Б.В. Синдху также вышла во второй круг женского одиночного разряда турнира в Нью-Дели во вторник.

Несеяной Чалихе понадобилась всего 31 минута, чтобы перехитрить россиянку, занявшую 28-е место в мире, со счетом 24-22 21-16, в то время как двукратная олимпийская медалистка Синдху обыграла соотечественницу Шри Кришну Прию Кодаравалли 21-5 21-16 в первом раунде.

Тем не менее, это был занавес Чираг Сена, когда он проиграл 8-21, 7-21 малазийцу Сон Джо Фену в первом раунде мужского одиночного разряда.

В своем дебюте Шалеха начала сильно, используя свои удары по нижней линии, чтобы открыть счет 11-5.

Тем не менее, Индия допустила много ошибок после перерыва, и Косицяка воспользовалась возможностью сначала сравнять счет при счете 14-14, а затем дать отпор 16-19, чтобы заработать свое первое матчевое очко.

Но девушка из Гувахати, проигравшая россиянке в предыдущем матче в 2019 году, сумела перегруппироваться и вынудила соперницу совершить непреднамеренный фол, а затем сохранила еще два матчбола, прежде чем решить исход поединка ударом.

Вторая игра прошла по той же траектории, когда Шале открыл преимущество 11-4, только россиянин приблизился к 19-16. Однако на этот раз индианка лучше контролировала ситуацию и сохраняла хладнокровие под давлением, чтобы закончить матч за 31 минуту.

«Я не играл много матчей в последние несколько лет. Так что я нервничал, и это повлияло на меня в середине матча открытия. Но как только я выиграл первый матч, я был более уверенным, и поэтому я чувствовал себя расслабленным». в игре после матча», — сказал Шалиха.

«Это большое событие, и я с нетерпением ждал возможности сыграть с россиянином, но я перестраховывался и помог выйти из матча.

«Это была одна из моих самых больших побед», — сказала она журналистам на виртуальной пресс-конференции.

В следующий раз Шалеха встретится с француженкой Яэль Хойя, которая обыграла индианку Рию Мукерджи со счетом 14-21, 13-21.

Победитель матча будет сыгран между Хани Аль Дохой из Египта и Эрой Шармой из Индии.

Несмотря на легкую победу, Синдху сказал, что оттачивание навыков во время рецессии является ключом к успеху в таком соревновательном виде спорта, как бадминтон.

«Конечно, мне нужно много доработать свою игру и поработать над своими навыками, а также добавить больше оружия, потому что все будут читать вашу игру.

«Поэтому важно изменить свой стиль игры против этого игрока, потому что в настоящее время они смотрят ваши предыдущие матчи, поэтому вам нужно выработать соответствующую стратегию», — настаивал Синдху.

«Иногда нужно понимать игру, иногда нужно играть быстро, нужно быть последовательным в розыгрышах.

«Я должен терпеливо работать над этим, а не просто играть в одну игру, иногда соперники не позволяют мне атаковать, поэтому мне нужно играть в обороне, и я должен быть в этом совершенен».

Говоря о своем дебюте на India Open в этом году, Синдху сказала: «Я играла с ней долгое время. Мне было нелегко. Первый матч всегда важен. чтобы убедиться, что мои удары были хорошими, чтобы я оставался на вершине и завершил матч».

В других матчах открытия смешанный дуэт К Саи Пратикха и Гаятри Гопичанда обыграл Ишаана Бхатнагара и Танишу Кастро со счетом 21-16, 16-21, 21-17.

Дуэт Мухаммада Ахсана и индонезийского посева Хендра Сетиавана начал свою победу, победив Индийца Прем Сингха Чаухана и Раджеша Верму 21-18 21-10.

Этот сюжет был опубликован из ленты информационного агентства без изменений текста. Только название изменилось.