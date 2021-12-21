Infiltration публикует список пробных уровней DNF Duel

Бета-версия файтинга явно не указывает на то, как будут выглядеть и балансировать персонажи игры после выпуска, но она дает игрокам прочную основу для того, чтобы сразу увидеть, что мощно и как все может развиваться дальше.

После первого открытого бета-теста DNF Duel в минувшие выходные файтинг Pro Infiltration опубликовал свой список уровней для бета-версии Dungeon Fighter Online.

К удивлению многих, кто потратил приличное количество времени на бета-матчи, офсайд-крестоносец и нападающий были помещены в верхнюю часть таблицы в категории «ГА ООН».

Было сложно избежать и ответить на гигантский массив атак Великого Священного человека в одиночку, даже без его всплывающей стены, в то время как варианты комбо и отвлечения Страйкера кажутся самыми разнообразными в DNF в настоящее время.

Что касается нижнего предела спектра, Инквизитор в конечном итоге сидит в самом низу уровня B один с более сложным игровым планом для запуска, в то время как Рыцарь Дракона немного выше, поскольку он, возможно, является наиболее технически доступным персонажем.

Что касается его игрового времени, то, похоже, стелс большую часть времени уделял Рейнджеру и Грейпплеру, которые, по его мнению, слишком высоки, и прочно поместил их в S-класс.

Конечно, будет интересно посмотреть, куда пойдет эта игра в любых последующих и пост-релизных бета-версиях, но до тех пор вы можете проверить список бета-уровня Infiltration для DNF Duel ниже.



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