INFINITE GUITARS выйдет 13 декабря на Xbox One, Switch и ПК.

Ритм РПГ бесконечная гитара будет запущен для обращаетИ Xbox OneИ компьютер Через готовить на пару И скромный магазин 13 декабря за 19,99 доллара США для издателя. скромные игры и разработчик Нико Нико объявил. Недавно были анонсированы версии для Xbox One и Switch.
бесконечная гитара Альбом lofi также будет доступен через Apple Музыка и Spotify, начиная с 17 ноября в 9:00 по тихоокеанскому времени / 12:00 по восточному времени, с участием некоторых музыкальных плееров, которые будут тестировать игру в игре.
Около
в бесконечная гитара, мир, раздираемый разрушительной войной против мехов, остатки человечества собирают мусор и борются за выживание. Теперь Металлические Боевые Машины снова пробудились — и только ваша электрогитара сможет обратить их технологии против них! Соберите компанию, настройте свою любимую кирку и приготовьтесь к року бесконечная гитараритмичный жанр экшн-ролевой игры с яркой графикой, вдохновленной аниме, механическими битвами, наполненными адреналином, и великолепным оригинальным саундтреком.
Руководства по функциям
- Ролевой ритм — Совершенствуйте навыки и проверяйте рефлексы в каменных дуэлях, которые смешивают элементы Ролевая играИ работаИ ритм игры.
- электрификация Японские комиксы-Вероятно заговор — Исследуйте элегантный научно-фантастический мир, наполненный механикой Колоссального типа, героями с гитарами и превосходными атаками.
- Командные сражения под гитару — Исполняйте метал-краш-соло и сокрушительные дуэты, такие как Джей-Джей, Сэм, Кейли и Ру — жалкая команда пустоши со своей собственной силой и способностями.
- Ярость против механики — Раскройте всю мощь навыков в эпических битвах с боссами, которые сочетают в себе мультяшный экшн и гиперактивный рок.
- Взрывной 100-процентный оригинальный звук — Увеличьте громкость до стальных уровней для решающей битвы с боевыми роботами!
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