Inspiration 4 и долгая история гражданских космических полетов

яПрошло 52 года с тех пор, как художник Джефф Гейтс зарезервировал себе поездку на Луну. Подобно многим собравшимся у телевизоров, чтобы посмотреть первую посадку на Луну 20 июля 1969 года, Гейтс – тогда 20-летний студент колледжа на летних каникулах – сразу же вышел на улицу и посмотрел в небо.

«Я все время повторял:« На этой луне живут люди », – говорит Гейтс, которому сейчас 72 года. «Но я хотел быть частью этого общего момента радости и удивления … Это только человеческая природа – хотеть быть частью этого».

Гейтс, давний читатель научно-фантастических и фэнтезийных книг, видел в средствах массовой информации освещение в средствах массовой информации Клуба полетов на первую луну компании Pan Am, маркетингового трюка несуществующей авиакомпании, предлагающей полет на Луну к 2000 году. Он позвонил агенту авиакомпании и забронировал себе билет. и «миссис Гейтс», жену, которую, как я предполагал, к тому времени у него уже будет. Его членский билет, который насчитывал 1043 из 93000 билетов, выпущенных в период с 1968 по 1971 год, с 2016 года находится в коллекции Смитсоновского национального музея авиации и космонавтики в Вашингтоне, округ Колумбия.

В конце 1960-х годов авиакомпания выдала Джеффри Гейтсу карточку Pan Am «Первый полет на Луну» номер 1043. Гейтс получил карту (а также бронь для себя и своей будущей жены), когда ему было 20 лет. Предоставлено Смитсоновским национальным музеем авиации и космонавтики.

Как и у многих потенциальных космонавтов, Гейтсу так и не представился шанс отправиться в космос. Фактически, после бронирования полета он вообще не думал о карте, пока не появился космический шаттл. Претендент Катастрофа 1986 г. «Я пришел к выводу, что мы еще не достигли точки, когда коммерческие космические полеты нормализуются в ближайшее время», – говорит он об этом инциденте, в результате которого погибли все семеро на борту. Но после пяти десятилетий бронирования неиспользованных билетов Гейтс – и его жена Сьюзи, на которой он женился в 1991 году – наблюдали в последние недели за серией гражданских космических миссий, воплощающих его мечты в реальность. Полет Ричарда Брэнсона Virgin Galactic и запуск Blue Origin Джеффа Безоса сделали заголовки своими короткими суборбитальными полетами, в то время как предстоящая миссия Inspiration4 планирует впервые вывести на орбиту полностью гражданский экипаж. (TIME Studios выпускает серию документальных фильмов о миссии Inspiration4).

Хотя миссии Брэнсона, Безоса и Inspiration 4 являются историческими сами по себе, они также представляют собой новые вехи в длительных усилиях по открытию этой области для неспециалистов. Фактически, обычные граждане присоединяются к астронавтам уже почти четыре десятилетия, это лоскутное одеяло экспертов, отобранных для работы со специализированным оборудованием, запускаемым в космос, члены Конгресса, которые имеют власть над бюджетом НАСА, и люди, выбранные в качестве пропагандистов или во имя дипломатии. миллиардеры, которые могут позволить себе непомерные суммы за привилегию присоединиться к российской ракете «Союз».

Кому вернется честь «первого гражданского человека в космосе», зависит от вашей точки зрения. В разгар холодной войны и космической гонки 1960-х годов НАСА набирало своих астронавтов почти исключительно из числа военных летчиков-испытателей. Разнообразие в тот момент означало количество кандидатов, отобранных из военно-воздушных сил, а не из военно-морского флота (с добавлением некоторых пилотов морской пехоты). Поэтому, когда Нил Армстронг был выбран в программу астронавтов в 1962 году, выбор был заметным. Армстронг работал военно-морским летчиком в Корее, вернулся в Purdue, чтобы получить степень, а затем присоединился к бывшему НАСА в качестве летчика-испытателя. Учитывая, что Армстронг больше не служил в армии и что НАСА было гражданским агентством, он был назван первым гражданским астронавтом, совершившим полет во время его миссии «Близнецы 8» в 1966 году. Конечно, опыт Армстронга в летных испытаниях и обучении НАСА сделал Различие сугубо техническое.

В середине 1980-х НАСА начало отбирать «специалистов по полезной нагрузке» – людей с опытом, специализирующихся на определенной части оборудования, – для участия в миссиях космических челноков. В то время как большинство членов космического сообщества теперь согласны с тем, что эти специалисты заслуживают называться «астронавтами» не меньше, чем любой другой, кто когда-либо летал на шаттле, они были одними из первых, кто полетел в космос и не получал зарплату от правительства. Инженер-испытатель Макдоннелл Дуглас Чарли Уокер, который в период с 1984 по 1985 год совершил три различных полета на шаттлах, был первым из таких специалистов и провел эксперимент, призванный помочь фармацевтическим исследованиям.

Вскоре за ними последовали политики, взявшие под контроль космическую программу США. В 1985 году сенатор Джейк Гаррн (R-UT), тогдашний председатель подкомитета, отвечающего за бюджет НАСА, пошутил, что агентство не получит «ни цента», если его не пустят в космос. НАСА исполнило его желание и предоставило ему место на космическом шаттле. Открытие Четвертый полет в 1985 году. В своем репортаже TIME отметило, что решение отправить Гарна в космос было принято через несколько месяцев после того, как президент США Рональд Рейган объявил, что первым настоящим гражданином в космосе будет учитель. «Когда шаттл взлетит, вся Америка вспомнит о решающей роли, которую учителя и образование играют в жизни нашей страны», – сказал Рейган в 1984 году в обращении к школьникам. «Я не могу придумать лучшего урока для наших детей и нашей страны». Когда журнал Time спросил Гарна, не займет ли он место подальше от учителя (в рассказе 22 апреля 1985 года «Джейк Скайуокер»), Гарн описал свою просьбу как часть своей супервизорной работы. Он сказал: «Я государственный служащий». “Я обеспокоен. Я летал на бомбардировщике B-1 много лет назад, решая, стоит ли голосовать за него, и по той же причине я управлял танком M-1”. Опрос в Солт-Лейк-Сити показал, что 69% респондентов поддержали отправку Гарна, который был кандидатом на переизбрание в следующем году, в космос. (Билл Нельсон, который в этом году стал администратором НАСА, аналогичным образом путешествовал в 1986 году в рамках миссии шаттла, когда он был конгрессменом.)

В июне 1985 года НАСА пригласило на шаттл другого общественного деятеля, на этот раз иностранного: 28-летнего Султана бин Салмана Аль Сауда, который сел на борт, чтобы снимать запуск саудовского спутника связи. Его полет ознаменовался рядом первых полетов: он был первым саудовцем, первым арабом, первым мусульманином и первым членом королевской семьи, отправившимся в космос. Он также был самым молодым пассажиром космического корабля на сегодняшний день. Маргарет Уиткамп, заведующая отделом истории космоса в Национальном музее авиации и космонавтики, говорит, что его выбор также имел дипломатическую сторону. «Побег саудовского принца был способом продемонстрировать в финансовом отношении некоторую лояльность политическому и технологическому партнеру этого проекта», – добавляет она. «Саудовцы платили НАСА за запуск спутников на своей ракете-носителе … и тогда у них появился шанс получить специалиста по полезной нагрузке. [on board]. “

Раннее обещание Рейгана отправить учителя в космос сбылось в середине 1980-х как программа совместных космических полетов, попытка отправить в космос простых граждан, которые по возвращении могли бы рассказывать великие истории или вдохновлять других, например журналистов и учителей. Криста МакОлифф, учитель социальных наук из Нью-Гэмпшира, была выбрана в качестве первого учителя программы. «Я была свидетельницей зарождения космической эры и хотела бы участвовать», – написала она в своей заявке.

Программа для участников «была посвящена общению», – говорит Алан Людвиг, бывший сотрудник НАСА, который когда-то руководил этой инициативой. Отчасти потому, что было ощущение, что астронавты не были лучшими коммуникаторами. Некоторые из них были, но было ощущение, что мы хотели больше узнать о том, как выглядит это пространство, за исключением того, что оно было «элегантным». [The goal] Он пытался получить нефильтрованный вид. Расскажи нам, что ты на самом деле чувствовал и почему все это важно ».

По словам Ладвига, более крупная цель заключалась в том, чтобы вдохновить людей на то, что сейчас называется STEM-карьерой – наука, технология, инженерия и математика, – чтобы укрепить кадровый резерв, который НАСА может использовать. «Я надеюсь, что это вдохновит студентов на желание изучать естественные науки и математику», – говорит он. «Не хватает студентов, изучающих естественные науки и математику, особенно молодых женщин, и даже сегодня ситуация улучшается, но все еще не там, где должно быть». Но программа трагически остановилась, когда Претендент Он взорвался вскоре после взлета 28 января 1986 года, убив всех на борту, включая МакОлиффа.

В течение следующего десятилетия или около того русские подняли мяч в мир космических путешествий там, где его забросили американцы. В 1990-х годах обычные граждане, такие как японский журналист Тойохиро Акияма и британский химик Хелен Шарман, запустили ракеты Союз для российской космической станции Мир, которые были сняты с орбиты в 2001 году, через несколько лет после запуска Международной космической станции (МКС). Акияму послали в качестве рекламного шага для его телевизионной станции, а Шармана спонсировал консорциум британских компаний, стремящихся отправить первого британца в космос.

На рубеже веков эра Интернета, породившая множество новых миллионеров и миллиардеров, которым нужно было сжечь деньги, хорошо подошла для российской космической программы, которая в то время истощала деньги. «Российская программа остро нуждалась в деньгах, и она была готова обратиться к платежеспособным клиентам», – говорит Джон Логсдон, основатель Института космической политики Университета Джорджа Вашингтона. Space Adventures, компания космического туризма из Вирджинии, основанная в 1998 году, предоставила места на корабле «Союз» тем, у кого было достаточно денег, чтобы совершить поездку. Первым из них был Деннис Тито, основатель инвестиционной фирмы Wilshire Associates, который в 2001 году заплатил 20 миллионов долларов за поездку на Международную космическую станцию, став таким образом первым в мире настоящим космическим туристом. Ладвиг говорит, что полет Тито «снова взволновал мечтателей» о путешествии в частное пространство.

С тех пор Space Adventures отправила на Международную космическую станцию ​​еще шесть космических туристов, в том числе предпринимательницу в области коммуникаций Ануше Ансари (первая космическая туристка-женщина, первая женщина-иранка и первая мусульманка в космосе, которая сейчас возглавляет фонд X-Prize), Разработчик видеоигр Ричард Гэрриот (первый сын космонавта, заплативший самостоятельно) и Чарльз Симони (технический миллиардер, который помог создать Microsoft Word и Excel и единственный космический турист, совершавший частые полеты в 2007 и 2009 годах).

Теперь, с появлением в США частных космических компаний, таких как Virgin Galactic Брэнсона, Bezos Blue Origin и SpaceX Илона Маска, потенциальным космическим туристам больше не нужно путешествовать по отдаленным пустынным равнинам Байконура в Казахстане. сесть на российскую ракету. . Для всех трех компаний еще рано. Но для мирных жителей, мечтающих о путешествии к звездам, их корабль может подлететь – и взорваться – достаточно скоро. Джефф Безос, Ричард Брэнсон и Илон Маск, [they] – говорит Гейтс, жена которого Сьюзи играет его, чтобы присоединиться к нему. «Это будет отличный медовый месяц», – говорит она.

Подробнее о миссии Inspiration4:

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