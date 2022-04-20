Instagram меняет свой порядок в пользу оригинального контента

Instagram вносит в свою платформу новые, ориентированные на авторов изменения, которые, по словам главы Instagram Адама Моссери, предназначены для того, чтобы «удостовериться, что заслуга достается тем, кто этого заслуживает».

Новые элементы состоят из трех изменений: теги продуктов теперь доступны всем, поэтому вы можете пометить продукт в своем посте; Вы можете настроить категорию, например «Фотограф» или «Рэпер», и показывать эту категорию каждый раз, когда ваше имя отмечается в сообщении; Instagram начнет продвигать больше оригинального контента на платформе.

В видео, объясняющем новые функции, Моссери сказал: «Если вы создаете что-то с нуля, это должно вызывать больше доверия, чем если вы повторно делитесь чем-то, что вы нашли у кого-то другого. Мы постараемся сделать больше, чтобы попытаться оценить оригинального контента больше, особенно по сравнению с переизданным контентом». Конечно, в оценке оригинального контента нет ничего нового, но Моссери сказал, что Instagram будет больше склоняться в этом направлении.

Перевод? Пожалуйста, пожалуйста, просто перестаньте публиковать свои любимые TikTok на барабанах. Мы умоляем вас.

Новые особенности Мы добавили новые способы пометки и улучшения рейтинга: Теги продукта

— Расширенные теги

— Сортировать по оригиналу Создатели очень важны для будущего Instagram, и мы хотим убедиться, что они преуспеют и получат все признание, которого они заслуживают. pic.twitter.com/PP7Qa10oJr Адам Моссери (@mosseri) 20 апреля 2022 г.

Meta ясно дала понять, что рассматривает Facebook и Instagram как платформы, ориентированные на будущих создателей, а не как инструменты, с помощью которых люди могут общаться со своими друзьями. Таким образом, обе платформы вложили средства в инструменты для покупок, способы создания аудиторий для создателей и множество других вещей, которые, как они надеются, побудят создателей перестать быть TikTokers и YouTubers и стать пользователями Instagram и Facebook.

ролики, в частности Это фокус этих усилий. Марк Цукерберг, генеральный директор Meta, описал короткие видео:Самый быстрорастущий формат контента на сегодняшний деньИ теперь он доступен через Facebook и Instagram. Но любой, кто использует Reels, знает, что это может показаться копией TikTok, часто с тем же контентом, который я только что опубликовал — логотипом TikTok и всем остальным — из другого места. Похороните его по порядку, и это именно то, что Моссери, кажется, планирует сделать.

Что касается того, как Instagram определяет, что считается подлинным, Моссери только сказал, что это сложно, и «мы повторим это со временем». Изменения потенциально представляют собой огромную проблему для аккаунтов-агрегаторов, многие из которых являются чрезвычайно популярными источниками мемов и трендов, но их часто обвиняют в краже контента и кредитов у создателей. Моссери написал в Твиттере: «По мере того, как мы больше склоняемся к рекомендациям, становится все более важным не переоценивать агрегаторы, так как это будет плохо для создателей и, следовательно, плохо для Instagram в долгосрочной перспективе».

Плата за оригинальный контент в социальных мета-продуктах не является чем-то новым, как и тот факт, что самые популярные материалы находятся в Facebook и Instagram. Склонен к плагиату. Мета-платформы имеют самую большую аудиторию, но TikTok, Twitter и другие, как правило, создают новые мемы и тренды. Если Instagram и Facebook хотят стать успешными платформами для создания контента, им придется найти способ изменить ситуацию. И начать работу с его самой мощной ручкой — алгоритмом ранжирования, который решает, что видят миллиарды людей каждый день, — это очень серьезный первый шаг. Другая идея состоит в том, чтобы платить больше денег создателям, но, учитывая, что Мета кажется Режущие партии рулоновЭто может произойти не скоро.