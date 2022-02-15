InStyle и еще один, принадлежащий Barry Diller Group, завершат выпуск печатных изданий.

Шесть журналов, управляемых медиа-магнатом Барри Диллером через его группу Dotdash Meredith, немедленно перестанут выходить в печати и перейдут в онлайн.

Этот шаг, который затронет Entertainment Weekly, InStyle, EatingWell, Health, Parents и People en Español, приведет к сокращению 200 рабочих мест, согласно служебной записке, разосланной сотрудникам в среду. Сокращения составляют менее 5 процентов от общей численности персонала компании.

Журналы были куплены в прошлом году Dotdash, дочерней компанией InterActiveCorp г-на Диллера, когда она купила издательского гиганта Meredith почти за 2,7 миллиарда долларов.

«Мы с самого начала говорили, что покупка Meredith была связана с покупкой брендов, а не журналов или веб-сайтов», — написал генеральный директор Dotdash Meredith Нил Фогель в служебной записке, полученной The New York Times. «Ни для кого не новость, что произошел явный сдвиг числа читателей и рекламы с печатных на цифровые, и в результате для нескольких важных брендов печать больше не служит основной цели бренда».