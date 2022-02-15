InStyle и еще один, принадлежащий Barry Diller Group, завершат выпуск печатных изданий.

Шесть журналов, управляемых медиа-магнатом Барри Диллером через его группу Dotdash Meredith, немедленно перестанут выходить в печати и перейдут в онлайн.
Этот шаг, который затронет Entertainment Weekly, InStyle, EatingWell, Health, Parents и People en Español, приведет к сокращению 200 рабочих мест, согласно служебной записке, разосланной сотрудникам в среду. Сокращения составляют менее 5 процентов от общей численности персонала компании.
Журналы были куплены в прошлом году Dotdash, дочерней компанией InterActiveCorp г-на Диллера, когда она купила издательского гиганта Meredith почти за 2,7 миллиарда долларов.
«Мы с самого начала говорили, что покупка Meredith была связана с покупкой брендов, а не журналов или веб-сайтов», — написал генеральный директор Dotdash Meredith Нил Фогель в служебной записке, полученной The New York Times. «Ни для кого не новость, что произошел явный сдвиг числа читателей и рекламы с печатных на цифровые, и в результате для нескольких важных брендов печать больше не служит основной цели бренда».
Аудитория родителей в Интернете, InStyle и EatingWell за последний год выросла на 40% Об этом сообщает The Wall Street Journal..
Дотдаш Мередит также управляет изданиями People, Better Homes & Gardens, Food & Wine и другими изданиями, которые останутся в печати. Фогель сказал, что в этом году компания планирует инвестировать более 80 миллионов долларов в контент и напечатать более 350 миллионов журналов.
«Сегодняшний шаг — это не экономия средств и не синергия или другой жаргон, связанный с приобретением, а принятие неизбежного цифрового будущего затронутых брендов», — сказал он в записке. «Скептики будут интерпретировать это как еще один гвоздь в гроб печатных изданий. Они не могут быть более неправильными — печатные издания по-прежнему важны для Дотдаш Мередит».
Когда Entertainment Weekly дебютировало в 1990 году, критики сомневались, что это продлится долго, и даже некоторые сотрудники Сбор в офисе начался, делая ставку на количество дел, которые могут продолжаться. Установлено двадцать шесть выпусков ставок.
Но в среду социальные сети были наводнены данью Entertainment Weekly и ее многолетнему успеху, в том числе воспоминаниями о звездных обложках, записанных внутри. шкафчики средней школы И описания публикации как Библия поп-культуры.
Восторженные читатели InStyle рассказали, как им это удалось Максимальный лимит кредитной карты Подпишитесь на модную папку и перенесите журнал вместе с ними в движении. Издание, известное отзывами знаменитостей с использованием Формула Когда-то описанное как «Платье без бретелек, с рукой на бедре, с улыбкой, продаваемое», оно было основано в 1994 году с Барбра Стрейзанд на своей первой обложке.
Прекращение печатных изданий следует за тенденцией, уже известной в отрасли: многие журнальные компании ищут способы сократить расходы, поскольку тиражи физических копий продолжают снижаться, а конкуренция за рекламные доллары становится все более жесткой. Shape, журнал о женском фитнесе, принадлежащий Мередит. Я перестал печатать. В конце прошлого года. В сентябре в американском печатном издании Мари Клэр, принадлежащий британскому издательству Future Media, был закрыт. Херст прекратил выпуск регулярных печатных выпусков журнала Опры O в 2020 году.
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