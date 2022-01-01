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Intel вынуждает производителей материнских плат отключить поддержку AVX-512 на всех процессорах Alder Lake в предстоящем выпуске BIOS

1 января, 2022
Artem Sokolov

Во время тестирования процессоров Intel Alder Lake для настольных ПК мы обнаружили, что поддержка AVX-512 осталась неизменной и ее можно легко включить, даже если этот набор инструкций полностью отключен в следующем выпуске BIOS.

Процессоры Intel Alder Lake для настольных ПК теряют свои инструкции AVX-512 со следующим крупным BIOS от производителей материнских плат

Хотя процессоры Intel Alder Lake официально не упоминаются для поддержки инструкций AVX-512, их можно включить, отключив активные ядра «Gracemont» и оставив включенными ядра производительности «Golden Cove». Это обеспечивает немного лучшую производительность и более высокую эффективность, чем стандартные инструкции AVX2. В то время как электронные ядра имеют свои преимущества в ряде рабочих нагрузок, инструкции AVX-512, похоже, также достигают более высокой эффективности.

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Но это все скоро изменится Игорь лаб Отчеты показывают, что Intel дает указание производителям материнских плат удалить поддержку AVX-512 на процессорах Alder Lake в грядущем обновлении BIOS. Неудивительно, что этот шаг был сделан за несколько дней до того, как Intel планирует его запустить. Разновидность кроме K Alder Lake Который будет включать в себя большинство моделей только с P-ядром (Core i5 и Core i3 не являются гибридами).

Производительность Intel AVX-512 по сравнению с AVX2 на процессорах Alder Lake. (Изображение предоставлено: Игорь Лаб)

Производительность Intel AVX-512 по сравнению с AVX2 на процессорах Alder Lake. (Изображение предоставлено: Игорь Лаб)

Эти чипы могут стать популярным продуктом для серверов и рабочих станций начального уровня, где могут быть использованы их функции AVX-512. Intel не хочет, чтобы это произошло, и поэтому они изо всех сил стараются убрать поддержку набора команд из уравнения. Однако есть еще кое-что, и Igors Lab объясняет, что стандартные рекомендации AVX2 имеют очень строгое преимущество теплового дросселирования для всех гибридных чипов, которые распознаются в HWiNFO как «IA: Max Turbo Limit — Yes».

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Поддержка / ограничения Intel Alder Lake AVX512 и AVX2 на HWiNFO (Изображение предоставлено: лаборатория Игоря):

  • intelavx512_microcode_disabled
  • intelavx512_microcode_enabled-1

Термоблокировка приводит к ограничению тактовой частоты, и заявленная причина состоит в том, чтобы избежать ухудшения передачи электронов в новых микросхемах. В настоящее время существует несколько систем, которые могут достичь максимальной частоты 5,2 ГГц для чипа из-за этого дросселя, потому что у многих компьютеров не будет достаточного охлаждения для достижения этих высоких частот.

К счастью, решения для обоих этих препятствий AVX, троттлинга AVX2 и разрешения AVX-512 уже существуют. Например, Asus реализовала патч в своих версиях BIOS для материнских плат серии Maximus, который отключает управление AVX2. Здесь важно только то, что часы должны быть установлены в BIOS уже во время загрузки. В противном случае последующие изменения с помощью программного обеспечения в операционной системе снова окажутся в сети Intel.

К счастью, решения для обоих этих препятствий AVX, троттлинга AVX2 и разрешения AVX-512 уже существуют. Например, Asus реализовала патч в своих версиях BIOS для материнских плат серии Maximus, который отключает управление AVX2. Здесь важно только то, что часы должны быть установлены в BIOS уже во время загрузки. В противном случае последующие изменения с помощью программного обеспечения в операционной системе снова окажутся в сети Intel.

Через Игорь مختبر Lab

Теперь вы можете придерживаться существующего BIOS и сохранить инструкции AVX-512, но ожидается, что на новейших материнских платах закончится BIOS. Кроме того, вам определенно понадобится лучший BIOS, чем тот, который был доступен при запуске, чтобы получить хорошую стабильность и совместимость с DDR5 для ваших процессоров Alder Lake, но обновление означает прощание с набором инструкций. Так что это действительно странный шаг Intel, и если бы они были так рассержены этим преимуществом перед потребительскими процессорами, они вообще не должны были иметь его.

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