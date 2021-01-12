Intel на выставке CES: Alder Lake очень похож на M1, плюс новые чипы для игровых ноутбуков

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На этой неделе на выставке CES Intel не собиралась вдаваться в подробности о своих новых флагманских процессорах 12-го поколения, но, тем не менее, сегодня утром компания провела пресс-конференцию, на которой были показаны некоторые новые разработки для процессоров одиннадцатого поколения, которые уже были отгружены. Кратко о том, чего ожидать от двенадцатого поколения озера Ольха.

В усовершенствованной версии 10-нанометрового процесса SuperFin компания Alder Lake возьмет основанный на инструкциях ARM чип M1 от Apple и ему подобных с несколько схожей архитектурой. То есть это означает гибридную архитектуру с высокой производительностью (Golden Lake) и высокоэффективными ядрами (Gracemont), аналогичную по духу малой конструкции ARM и для Kifffield. Intel заявляет, что это процессоры для настольных ПК и ноутбуков и что они появятся у потребителей во второй половине 2021 года, но подробностей очень мало.

Более чем что-либо, похоже, Intel пытается распространить мнение о том, что компания столкнется с некоторыми серьезными проблемами в будущем, поскольку Mac с процессорами M1 предлагают гораздо лучшее соотношение цены и производительности, чем Intel в настоящее время предлагает конкурентам – особенно в Столкнулся с задержками Intel.

К сожалению, это все, что мы узнали о поколении 12 сегодня. Но, как упоминалось выше, процессоры 11-го поколения претерпели некоторые эволюционные шаги. По мере приближения конца первого квартала 2020 года 14-нм Rocket Lake-S с ядрами Cypress Cove обещает некоторое повышение производительности, например повышение производительности встроенной графики на 50 процентов и более быстрые инструкции на 19 процентов за цикл.

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Полный модельный ряд еще не объявлен, но Intel представила некоторые спецификации для грядущего Core i9-11900K: восемь ядер до 5,3 / 4,8 ГГц, 20 слотов PCIe 4.0 и поддержка оперативной памяти DDR4 3200 МГц. Информация о ценах еще не опубликована, так что ожидайте больше в ближайшие пару месяцев.

В добавление к«Мы узнали, что производство началось с 10-нм процессоров Intel для серверов Ice Lake, которые предлагают больше ядер и повышенную производительность», – сообщает Intel. Компания также анонсировала новые процессоры для бизнеса (Intel Core vPro 11-го поколения), процессоры Intel Pentium Silver и Celeron серии N для образовательного рынка и мобильные процессоры Intel Core серии H 11-го поколения, которые будут работать в тандеме. Только сегодня. Мобильные графические процессоры Nvidia RTX 30-й серии, анонсированные в этом году в игровых ноутбуках премиум-класса.

Наконец, сегодняшнее мероприятие было больше похоже на тизер, чем на полное раскрытие всех направлений. Но у нас, по крайней мере, есть общее представление о том, что будет в центре внимания Intel в год, который, несомненно, станет решающим для компании и ее конкурентов.

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