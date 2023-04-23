Intel XeSS уничтожает AMD FSR 2 в Cyberpunk 2077 и приближается к NVIDIA DLSS 3 по качеству изображения

Технология обновления Intel XeSS опережает AMD FSR 2 в Cyberpunk 2077 и почти соответствует NVIDIA DLSS 3 по качеству изображения.

Intel XeSS показывает отличные результаты по сравнению с AMD FSR 2 в Cyberpunk 2077 и почти соответствует DLSS 3 в режиме качества.

Cyberpunk 2077 недавно получил обновление Path Tracing в виде патча 1.62. Наряду с добавлением трассировки пути игра также получила поддержку XeSS от Intel, которая, как мы недавно обнаружили, обеспечивает впечатляющее увеличение производительности на 70%+ на видеокартах Arc. Теперь с помощью бенчмарка YouTuber было проведено непосредственное сравнение FSR AMD, XeSS Intel и DLSS NVIDIA. MxBenchmarkPC.

Для сравнения включены несколько параллельных сравнений изображений и небольшой сквозной раздел, чтобы увидеть разницу в качестве изображения и производительности между тремя технологиями масштабирования. Для 3 технологий обновления установлено предустановленное значение «Качество», и они работают на компьютере с графической картой NVIDIA RTX 4080. RTX 4080 — единственная карта, на которой могут работать все 3 технологии, поскольку XeSS и FSR не зависят от оборудования, а DLSS 3 — нет. run За исключением графических процессоров NVIDIA Ada Lovelace.

С точки зрения производительности, технологии Intel XeSS 1.1, AMD FSR 2.1 и NVIDIA DLSS 3.1 обеспечивают одинаковую производительность на видеокарте RTX 4080. Тут и там есть потери 1-2 FPS, но все они находятся в пределах погрешности, поскольку не статическая сцена, которая воспроизводится как внутренний тест Cyberpunk 2077.

AMD FSR 2 против Intel XeSS против NVIDIA DLSS 3 Cyberpunk 2077 Path Tracing (Источники: MxBenchmarkPC):

AMD FSR 2 против Intel XeSS против NVIDIA DLSS 3 Cyberpunk 2077 Path Tracing (Источники: MxBenchmarkPC):

AMD FSR 2 против Intel XeSS против NVIDIA DLSS 3 Cyberpunk 2077 Path Tracing (Источники: MxBenchmarkPC):

Однако сравнение качества изображения показывает огромную разницу, и технология Intel XeSS 1.1 полностью уничтожает AMD FSR 2.1, которая не может обеспечить более четкое изображение и более выраженный синий цвет, чем остальные две технологии. Реализация AMD FSR 2.1 в Cyberpunk 2077 в качественном режиме также показывает множество визуальных пролётов и вспышек по сравнению с технологиями Intel XeSS и NVIDIA DLSS 3. Тот же ютубер продолжает говорить, что XeSS 1.1 был очень близок к DLSS 3.1 с точки зрения качества изображения.

Это действительно здорово от графической команды Intel, которая так усердно работала, чтобы сделать XeSS для геймеров. Хотя эта технология еще не получила такого же развития, как DLSS от NVIDIA и FSR от AMD, которые теперь встроены во многие игры и приложения, подразделение графических процессоров Intel усердно работало и стремилось к лучшей поддержке и улучшенным драйверам с момента запуска своего Arc. видеокарты.