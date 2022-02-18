Лори Фезерс, совладелец издательства Interabang Books в Далласе, считает, что в связи с тем, что Россия сейчас в заголовках газет, русская литература может помочь читателям понять напряженность.

В библиотеке скоро пройдут «групповые чтения» книги Достоевского Братья Карамазовы880-страничный роман, который часто считают лучшим произведением автора XIX века.

«Я думаю, что сейчас самое подходящее время», — сказали Перья. «Политики, журналисты и население в целом пытаются залезть в головы Путина и окружающих его людей и выяснить, что же такого в русской душе или духе, что иногда нас смущает и мешает понять мотивы».

С 1 марта участники прочитают от 12 до 15 страниц Братья Карамазовы Каждый день самостоятельно.

«Я действительно хочу, чтобы другие люди ознакомились с этой книгой», — сказал Фезерс, читавший ее на английском и русском языках. «Похоже, для нас это способ помочь людям преодолеть горб».

Лори Фезерс, совладелица Interabang Books, позирует фотографу в книжном магазине Далласа 16 февраля 2022 года. (Лола Гомес/штатный фотограф)

Перья возглавят мероприятие вместе с британским издателем и писателем Сэмом Джордисоном, ее соведущим в подкасте под названием через пруд. Подкаст посвящен известным релизам по обе стороны Атлантики.

К ним присоединится американская писательница Лан Саманта Чанг, чей последний роман был, Семья Чжаопохожий на Братья Карамазовы. В то время как действие романа Достоевского происходит в Российской империи, Чанга интересует китайско-американская семья, живущая в современном Висконсине.

Каждый день Feathers будет твитить о прочтении на странице подкаста в Twitter (across_the_pod), о представлении темы или задании вопроса. Участники могут ответить, используя хэштег #conquerkaramazov.

Фезерс, Джордисон и Чанг ответят на комментарии и вопросы читателей в ходе регулярных обсуждений книги в подкасте. Фезерс сказал, что, если будет достаточно интереса, Interabang может провести личное мероприятие в мае по окончании группового чтения.

Братья Карамазовы В центре сюжета три брата и сестры и их отец, тиранический, жадный и развратный человек. Таинственная смерть приводит к суду и поднимает сложные вопросы о морали и вине.

Групповое чтение представляет собой последнюю попытку Feathers привлечь внимание к литературной жизни Далласа. В августе прошлого года была запущена североамериканская версия Премии Республики Сознания для малых печатных машин, которая объявит первый раунд победителей в 2023 году.

подробности

График чтения см. interabangbooks.com/article/conquerkaramazov.