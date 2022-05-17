iOS 15.5 и macOS 12.4 содержат обновления для подкастов, цифровых платежей и многого другого.

Во вторник Apple выпустила новые обновления программного обеспечения для всех своих платформ. Он включает в себя следующее:

iOS 15.5 для iPhone и iPod touch

iPadOS 15.5 для iPad

macOS 12.4 для Mac

watchOS 8.6 для Apple Watch

tvOS 15.5 для Apple TV

HomePod 15.5 для HomePods

Прошивка Studio Display 15.5 для Studio Display

Swift Playgrounds 4.1 для iPad и Mac

Почти наверняка это будут последние обновления перед ежегодной конференцией разработчиков компании, которая должна состояться. Старт 6 июня. Помимо прочего, на конференции Apple объявит об iOS, iPadOS 16, macOS 13 и watchOS 9, но эти обновления появятся только в конце этого года.

iOS 15.5

Сегодняшнее обновление iOS содержит достаточно новых функций для пользователей, чтобы получить рейтинг 15.x вместо 15.xx, который обычно присваивается исправлениям ошибок и тому подобному.

Все, что сказал, однако, это небольшое обновление. Встроенное приложение «Подкасты» получает «новую настройку для ограничения выпусков, хранящихся на вашем Mac, и автоматического удаления старых выпусков».

А 15.5 позволяет использовать iPhone в качестве POS-устройства без какого-либо дополнительного оборудования, такого как упомянул в феврале.

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Раньше такие поставщики, как киоски на фермерских рынках и службы ремонта домов, использовали iPhone с дополнительными подключенными устройствами от таких компаний, как Stripe, для приема платежей.

Теперь iPhone не нуждается в этих вложениях; Stripe отлично работает с последним iPhone из коробки.

Кроме того, iOS 15.5 предоставляет функции безопасности в приложении «Сообщения», направленные на предотвращение доступа детей к неприемлемому контенту в следующих новых странах:

Австралия

Канада

Новая Зеландия

Объединенное Королевство

США

макОС 12.4

Что касается macOS, Apple называет в примечаниях к выпуску только два изменения, которые касаются пользователей. Он добавляет поддержку обновления прошивки Studio Display 15.5 (в котором утверждается, что он улучшает производительность веб-камеры на новом дисплее Apple), а встроенное приложение Podcasts получает ту же новую функцию, что и iOS.

Однако macOS 12.4 включает файлы Более 50 обновлений безопасности Под капотом, согласно документации службы поддержки Apple.

watchOS 8.6.0 Обновить

watchOS 8.6 — относительно небольшое обновление. Он расширяет некоторые функции часов для здоровья, такие как обнаружение аритмии и ЭКГ, для пользователей Apple Watch в Мексике.

Другие обновления

Прошивка Studio Display 15.5 пытается решить некоторые жалобы пользователей на качество веб-камеры монитора. Apple не поделилась подробностями о том, что входит в обновление прошивки HomePod или tvOS 15.5.

Существует также Swift Playgrounds 4.1 для Mac и iPad. Это не обновление ОС, но оно появилось примерно в то же время. Он позволяет пользователям использовать Playgrounds для создания приложений с помощью SwiftUI на Mac, а также, среди прочего, углубляет интеграцию с App Store Connect для публикации приложений.