Tech

iOS 15.5 и macOS 12.4 содержат обновления для подкастов, цифровых платежей и многого другого.

18 мая, 2022
Artem Sokolov
Увеличить / Apple Studio Display сегодня получила обновление прошивки для улучшения производительности веб-камеры.

Эндрю Каннингем

Во вторник Apple выпустила новые обновления программного обеспечения для всех своих платформ. Он включает в себя следующее:

  • iOS 15.5 для iPhone и iPod touch
  • iPadOS 15.5 для iPad
  • macOS 12.4 для Mac
  • watchOS 8.6 для Apple Watch
  • tvOS 15.5 для Apple TV
  • HomePod 15.5 для HomePods
  • Прошивка Studio Display 15.5 для Studio Display
  • Swift Playgrounds 4.1 для iPad и Mac

Почти наверняка это будут последние обновления перед ежегодной конференцией разработчиков компании, которая должна состояться. Старт 6 июня. Помимо прочего, на конференции Apple объявит об iOS, iPadOS 16, macOS 13 и watchOS 9, но эти обновления появятся только в конце этого года.

iOS 15.5

Сегодняшнее обновление iOS содержит достаточно новых функций для пользователей, чтобы получить рейтинг 15.x вместо 15.xx, который обычно присваивается исправлениям ошибок и тому подобному.

Все, что сказал, однако, это небольшое обновление. Встроенное приложение «Подкасты» получает «новую настройку для ограничения выпусков, хранящихся на вашем Mac, и автоматического удаления старых выпусков».

А 15.5 позволяет использовать iPhone в качестве POS-устройства без какого-либо дополнительного оборудования, такого как упомянул в феврале.

Раньше такие поставщики, как киоски на фермерских рынках и службы ремонта домов, использовали iPhone с дополнительными подключенными устройствами от таких компаний, как Stripe, для приема платежей.

Теперь iPhone не нуждается в этих вложениях; Stripe отлично работает с последним iPhone из коробки.

Кроме того, iOS 15.5 предоставляет функции безопасности в приложении «Сообщения», направленные на предотвращение доступа детей к неприемлемому контенту в следующих новых странах:

  • Австралия
  • Канада
  • Новая Зеландия
  • Объединенное Королевство
  • США
READ  Arknights: Endfield анонсирована для ПК, iOS и Android

макОС 12.4

Что касается macOS, Apple называет в примечаниях к выпуску только два изменения, которые касаются пользователей. Он добавляет поддержку обновления прошивки Studio Display 15.5 (в котором утверждается, что он улучшает производительность веб-камеры на новом дисплее Apple), а встроенное приложение Podcasts получает ту же новую функцию, что и iOS.

Однако macOS 12.4 включает файлы Более 50 обновлений безопасности Под капотом, согласно документации службы поддержки Apple.

watchOS 8.6.0 Обновить

watchOS 8.6 — относительно небольшое обновление. Он расширяет некоторые функции часов для здоровья, такие как обнаружение аритмии и ЭКГ, для пользователей Apple Watch в Мексике.

Другие обновления

Прошивка Studio Display 15.5 пытается решить некоторые жалобы пользователей на качество веб-камеры монитора. Apple не поделилась подробностями о том, что входит в обновление прошивки HomePod или tvOS 15.5.

Существует также Swift Playgrounds 4.1 для Mac и iPad. Это не обновление ОС, но оно появилось примерно в то же время. Он позволяет пользователям использовать Playgrounds для создания приложений с помощью SwiftUI на Mac, а также, среди прочего, углубляет интеграцию с App Store Connect для публикации приложений.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.