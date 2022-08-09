iOS 16 Beta 5: процент заряда батареи теперь отображается в строке состояния iPhone.

С пятой бета-версией iOS 16Apple обновила значок батареи на iPhone с помощью Идентификатор лица Отображает выбранный процент заряда батареи, а не просто визуальное представление уровня заряда батареи. Новый индикатор батареи доступен в айфон 12 И айфон 13 Модели, кроме 5,4-дюймового iPhone 12/13 mini. Он также доступен по адресу айфон 11 Про, Про Макс, XS, XS Макс, айфон ИКС.
Процент заряда батареи отсутствует на iPhone с Face ID из-за нехватки места по обе стороны от выемки, в которой находится оборудование камеры TrueDepth. В новом дизайне указанный уровень заряда батареи добавлен к значку батареи, что дает лучшее представление о состоянии батареи с первого взгляда.
в iOS 15 А в более ранних версиях iOS значок батареи показывает уровень заряда батареи, но не показывает конкретный процент. Чтобы получить эту информацию, пользователям iPhone необходимо прокрутить вниз до Центра управления или прокрутить до представления «Сегодня», чтобы увидеть виджет «Батарея».
Значок батареи меняет цвет в зависимости от состояния батареи и цвета фона iPhone. Например, при зарядке значок батареи становится зеленым и появляется индикатор зарядки.
Процент заряда батареи можно включать и выключать в приложении «Настройки» в разделе «Батарея». Функция процента заряда батареи, по-видимому, доступна на большинстве iPhone с выемкой, но это не вариант в айфон 12 миниили iPhone 13 mini, iPhone 11 или iPhone XR, возможно, из-за ограничений по размеру и/или качеству дисплея.
iOS 16 beta 5 доступна для разработчиков прямо сейчас, и Apple запустит общедоступную бета-версию в ближайшем будущем.
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