iOS 17 будет включать в себя «наиболее востребованные функции» для поклонников iPhone, что серьезно изменит стратегию.

В течение последних нескольких месяцев мы предполагали, что в следующем выпуске iOS будет мало функций, но много улучшений производительности и исправлений ошибок. Но в новом отчете говорится, что это может быть не так — на самом деле iOS 17 может стать самым захватывающим выпуском за последние годы.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, в последнем выпуске его информационного бюллетеня Power On Apple отклонилась от своей первоначальной стратегии для iOS 17, которая изначально была «больше сосредоточена на исправлении ошибок и повышении производительности, чем на добавлении новых функций». Теперь, по его словам, Apple делает все возможное для новых функций, и ожидается, что iOS 17 будет иметь несколько «приятных» функций, когда она появится этой осенью.

Хотя компания не раскрывает, что это за функции, она утверждает, что они входят в число «наиболее востребованных функций» пользователями iPhone. Нетрудно составить список функций, которые нам нужны были годами — несколько пользователей, настраиваемые значки, несколько таймеров, многозадачность, отдельные регуляторы громкости для мультимедиа и звонков и т. д. — но Горман говорит, что функций будет меньше, поскольку в iOS 17 «отсутствует улучшенная поддержка». Как и обновленный в прошлом году экран блокировки».

Но это все еще интересная идея, и она еще больше усложняет ожидание iOS 17. Хотя Apple официально еще не объявила даты, она покажет следующую версию iOS на своей ключевой конференции WWDC в июне, прежде чем ее полный выпуск состоится этой осенью. Гурман не сказал, будет ли такая же стратегия у iPadOS 17 и macOS 14, которые дебютируют на WWDC.

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