iPad может потерять возможности умного дома в iOS 16

Apple больше не позволит вам использовать iPad в качестве домашнего центра для управления аксессуарами HomeKit, начиная с iOS 16. Слухи о Маке отчеты. Текст, по-видимому, был найден во второй бета-версии iOS 16 для разработчиков. Слухи о Маке Соавтор Стив Мозер объясняет изменение.

Говорят, что текст в приложении «Дом» гласит: «Для использования таких функций, как получение дополнительных уведомлений и предоставление другим людям возможности управлять вашим домом, требуется домашний концентратор». «Вы не сможете просматривать общие дома, пока эти дома не будут обновлены до последней версии HomeKit. iPad больше не будет поддерживаться в качестве домашнего концентратора».

«Apple TV и HomePod поддерживаются только в качестве домашнего концентратора».

Если изменение вступит в силу, как следует из найденного текста, это означает, что вам нужно будет использовать HomePod, HomePod mini или Apple TV в качестве домашнего концентратора при обновлении до iOS 16. Apple не сразу ответила на запрос о комментариях. Но, как Слухи о Маке указывая на, Веб-страница предварительного просмотра iOS 16 компании В нем говорится, что «только Apple TV и HomePod поддерживаются в качестве домашних концентраторов», что указывает на то, что Apple уже планирует отказаться от поддержки iPad.

Хотя это изменение может разочаровать, есть и хорошие новости об умном доме iOS 16. Обновление будет включать файл Абсолютно новое приложение «Дом» С такими функциями, как новый раздел «Категории» и переработанная вкладка «Главная». А последнее обновление iOS 16 добавит поддержку новой Matter. Стандарт подключения умного дома С обширной отраслевой поддержкой Приезжайте как-нибудь этой осенью. Предстоящая поддержка Matter может дать представление о том, почему Apple отказывается от поддержки домашнего концентратора iPad: в то время как iPad не поддерживает Thread, сетевой протокол для умного дома. используется по статье, Apple TV 4K и HomePod мини Акт.