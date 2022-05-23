IPEF: президент Байден раскрывает свой экономический план противостояния Китаю в Азии

Реклама является одним из центральных элементов Визит Байдена на континент Это началось на прошлой неделе в Южной Корее и продолжается на этой неделе в Японии.

Байден балансирует на тонком балансе, раскрывая экономическую структуру Индо-Тихоокеанского региона, которую его помощники называют IPEF. В то время как азиатские страны требовали партнерства с Соединенными Штатами для снижения зависимости от Китая, президент также сталкивается с протекционистскими настроениями дома, поскольку экономическая боль от роста цен оказалась центральной проблемой на ноябрьских промежуточных выборах.

В понедельник Байден заявил, что не считает рецессию неизбежной, но признал, что боль реальна.

«Это плохо», — сказал он, утверждая, что все могло быть намного хуже, если бы он не предпринял такие шаги, как увеличение иностранных инвестиций в экономику США.