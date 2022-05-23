IPEF: президент Байден раскрывает свой экономический план противостояния Китаю в Азии

Байден балансирует на тонком балансе, раскрывая экономическую структуру Индо-Тихоокеанского региона, которую его помощники называют IPEF. В то время как азиатские страны требовали партнерства с Соединенными Штатами для снижения зависимости от Китая, президент также сталкивается с протекционистскими настроениями дома, поскольку экономическая боль от роста цен оказалась центральной проблемой на ноябрьских промежуточных выборах.
В понедельник Байден заявил, что не считает рецессию неизбежной, но признал, что боль реальна.
«Это плохо», — сказал он, утверждая, что все могло быть намного хуже, если бы он не предпринял такие шаги, как увеличение иностранных инвестиций в экономику США.
«Соединенные Штаты по-прежнему полностью привержены защите Японии, и мы вместе столкнемся с вызовами сегодняшнего дня и будущего», — сказал Байден на встрече с Кисидой, их первой официальной встрече лицом к лицу.
«Цель визита — расширить наше сотрудничество с другими странами региона и предоставить ощутимую пользу жителям региона Индийского океана», — сказал Байден, поблагодарив Кишиду за то, что он присоединился к возглавляемым США усилиям по наказанию России. для завоевания Украины.
Байдена встретили во дворце Акасака пышной церемонией, включавшей исполнение национальных гимнов и церемониальный осмотр почетного караула. Байден наблюдал, как его рука приложила его к сердцу, чтобы сыграть знамя, усыпанное звездами.
Экономическая структура преследует аналогичную цель. С тех пор как президент Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты из Транстихоокеанского партнерства — крупного торгового соглашения, заключенного во время президентства Обамы, — у Соединенных Штатов не было конкретного плана экономического взаимодействия с этим регионом.
Тем временем Китай заключил множество торговых соглашений со своими соседями и стремился осуществлять свое экономическое влияние в глобальном масштабе через инициативу «Один пояс, один путь».
План, который Байден объявит в понедельник, не является торговым соглашением в традиционном смысле. Он включает в себя один «столп», связанный с торговлей, но также включает и другие области, такие как повышение устойчивости цепочек поставок, продвижение экологически чистой энергии и борьба с коррупцией.
Раскрывая структуру, Байден, похоже, признает, что у него мало намерений присоединяться к Транстихоокеанскому партнерству, которое остается непопулярным среди американских законодателей, которым необходимо будет ратифицировать сделку. Вместо этого он надеется создать экономическую сферу, которая сможет соперничать с Китаем.
Для этого потребуется убедить другие страны присоединиться — не только лояльных партнеров, таких как Япония и Южная Корея, но и более мелкие страны, особенно в Юго-Восточной Азии, которые не являются тесными союзниками с Соединенными Штатами.
Первые критики плана отмечали отсутствие каких-либо стимулов, таких как снижение тарифов, в обмен на присоединение. Помощники Байдена предполагают, что есть и другие способы облегчить торговлю и доступ к рынкам, и что сама структура предоставляет привлекательную возможность для стран-участниц более тесно сотрудничать с Соединенными Штатами. И во всяком случае, заявление Байдена в понедельник отражает только начало процесса написания плана.
Действительно, Китай решительно отреагировал на эту структуру, а высокопоставленный посланник назвал ее «закрытой и замкнутой кликой».
Советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил журналистам на борту Air Force One, когда Байден летел из Южной Кореи в Японию, что критика была ожидаемой.
«Меня не удивляет, что Китай обеспокоен количеством стран и разнообразием стран, выразивших интерес и энтузиазм в отношении IPEF», — сказал он. «Вполне естественно, что они попытаются найти способы задавать вопросы».
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