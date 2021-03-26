IPhone 12 Pro Max вошел в число “ лучших смартфонов 2021 года ” по версии Consumer Reports

Яблоко IPhone 12 Pro Max Он входит в число лучших смартфонов 2021 года и является лучшим Iphone Года, по мнению Рейтинги новых смартфонов Опубликовано сегодня Consumer Reports.



Более быстрый процессор A14, OLED-дисплей, технология камеры и возможность подключения 5G сделали его одним из лучших открытий, поскольку Consumer Reports рекомендовал 12 Pro Max по сравнению с другими вариантами из-за более длительного времени автономной работы, большего экрана и камеры с 2,5-кратным увеличением.

Хотя 12 Pro Max будет стоить вам на 100 долларов больше, чем его младший брат, 12 Pro, он имеет еще несколько часов автономной работы, немного больший экран и камеру с 2,5-кратным зумом, которая приближает вас к действию. С камеры 12 Pro 2x. С другой стороны, Max Edition заметно тяжелее, и его трудно использовать одной рукой даже людям с длинными пальцами. Если вы опасаетесь громоздких телефонов, возможно, вам понравится 12 Pro.

Среди других лучших смартфонов в списке – Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G (названный лучшим телефоном Android) и OnePlus Nord N10 5G, который получил награды «Лучший телефон эконом-класса» и «Лучший телефон с аккумулятором на весь день».

Потребительские отчеты Держит в порядке Это один из лучших смартфонов на рынке по ряду критериев, и многие iPhone возглавляют этот список, в том числе IPhone 11И 11 Pro Max, 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max.

В 2021 году у Apple появятся новые смартфоны, и IPhone 13 Формы уже работают. Флагманский iPhone 2021 года будет отличаться более быстрыми чипсетами, улучшенными технологиями камеры, дисплеем с частотой обновления 120 Гц для моделей высокого класса и многим другим с подробностями. Доступно в нашем обзоре iPhone 13.