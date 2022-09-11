iPhone 14 eSIM: что нужно знать

В Соединенных Штатах , Новая линейка iPhone 14 Он не будет заряжаться с физическим слотом для SIM-карты. Вместо этого Apple полностью сосредоточена на технологии eSIM. Хотя некоторые пользователи iPhone уже перешли на eSIM, большинство еще не сделали этого. Прежде чем 16 сентября поступят первые заказы на iPhone 14, вот некоторые подробности о поддержке Apple eSIM.

Что означает eSIM для iPhone 14?

линейка iPhone имеет Поддерживается технология eSIM на несколько лет. iPhone XS был первой моделью, в которой была добавлена ​​эта технология, и с тех пор каждый новый iPhone поддерживает eSIM. Каждая из этих моделей iPhone также представила слот для микро-SIM-карты. Так что если вы не хотите использовать eSIM, в этом нет необходимости.

eSIM, иногда называемые встроенными SIM-картами, по-прежнему являются SIM-картами, но они программируются электронным способом. Это означает, что нет физической SIM-карты, которую нужно вставлять в iPhone или активировать. Вместо этого вы входите в систему, используя данные своего оператора, и оператор удаленно инициализирует ваш iPhone, чтобы он мог подключиться к своей сети.

После завершения этого процесса ваш iPhone будет работать так же, как и с физической SIM-картой. Также важно отметить, что только модели iPhone 14, продаваемые в США, поддерживают eSIM. Модели, продаваемые в других странах, по-прежнему будут иметь слот для карты nano-SIM.

Представитель Apple подтвердил край В iPhone 14 и iPhone 14 Plus можно хранить до шести eSIM, две из которых можно активировать одновременно. iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max могут хранить до восьми файлов.

Вариант 1. Настройте iPhone 14 с помощью функции «Быстрая передача eSIM».

В документе поддержки Apple объяснила, что вы сможете преобразовать свою физическую SIM-карту в eSIM во время процесса настройки iPhone 14. Это можно сделать, даже если вы никогда раньше не использовали eSIM.

В процессе настройки вам будет предложено перенести SIM-карту со старого iPhone на новый iPhone. Это также процесс, который вы использовали бы, если бы переносили существующую eSIM со старого iPhone на новый iPhone 14.

Выберите тарифный план сотовой связи для переноса с другого устройства. Если вы не видите список номеров, нажмите «Перенести с другого устройства». Для этого на обоих устройствах должна быть установлена ​​iOS 16 или новее. Ознакомьтесь с инструкциями на своем предыдущем iPhone, чтобы подтвердить перенос. Для подтверждения нажмите «Передать» или, если будет предложено ввести код подтверждения, введите код, отображаемый на вашем новом iPhone. Подождите, пока тарифный план сотовой связи не активируется на вашем новом iPhone. Ваша предыдущая SIM-карта деактивируется, когда тарифный план сотовой связи активируется на вашем новом iPhone. Если на вашем новом iPhone появится баннер, в котором говорится, что вы завершили настройку плана сотовой связи своего оператора, нажмите на него. Вы будете перенаправлены на веб-страницу вашего оператора для переноса eSIM. Если вам нужна помощь, обратитесь к своему оператору связи.

Вариант 2. Используйте QR-код вашего оператора связи.

Некоторые операторы не поддерживают то, что Apple называет «быстрой передачей eSIM». В этом случае вам нужно будет отсканировать QR-код вашего оператора, чтобы активировать eSIM внутри вашего iPhone 14. Когда вы дойдете до экрана настройки сотовой связи в процессе настройки iPhone 14, появится возможность использовать QR-код.

Это поможет вам в процессе сканирования QR-кода, предоставленного вашим оператором, для активации eSIM iPhone 14. Процесс получения этого QR-кода зависит от оператора связи.

Вариант 3. Преобразуйте физическую SIM-карту в eSIM, используя существующий iPhone.

Если вы хотите быстро перейти на eSIM, вы можете преобразовать физическую SIM-карту в вашем текущем iPhone в eSIM. Оттуда вы сможете перенести свою eSIM на новый iPhone 14, когда он поступит.

На iPhone перейдите в «Настройки» > «Сотовая связь». Нажмите Преобразовать в eSIM. Если вы не видите эту опцию, вам придется связаться с вашим оператором связи. Щелкните Преобразовать тарифный план сотовой связи. Выберите Преобразовать в eSIM. Подождите, пока ваша eSIM будет активирована. После этого ваша предыдущая SIM-карта будет деактивирована. Удалите физическую SIM-карту и перезагрузите iPhone.

Take 9to5Mac: доступ к приемнику только для eSIM

До презентации iPhone 14 ходили слухи, что Apple планирует уделить больше внимания технологии eSIM. Ходили слухи, что Apple может полностью отказаться от физической SIM-карты, но это объявление все же стало неожиданностью для многих людей. Но имейте в виду: Стив Джобс Начинать хотел В iPhone есть лоток для SIM-карты.

за кость Для людей переход на iPhone 14 eSIM должен привести к опыту, аналогичному, если не лучше, к реальной SIM-карте. Изменение образа жизни не будет таким радикальным, как удаление разъема для наушников в iPhone 7. Вопрос, конечно, в том, насколько плавным будет процесс, чтобы добраться до этой точки. Хотя Apple определила переход, в игре есть ряд переменных.

Больше всего меня беспокоит следующее: могут ли операторы перегрузиться и возникнуть проблемы с активацией в день запуска iPhone 14? Предположительно, перевод миллионов людей на eSIM является более обременительным, чем простое переключение SIM-карт со старого iPhone на новый.

Помните дни, когда нам приходилось подключать наши iPhone к iTunes, чтобы активировать его? Серверы Apple могут быть ненадежными во время этого процесса, но процесс активации AT&T был очень сложным. Могут ли настройки и подготовка eSIM вызывать аналогичные проблемы?

Еще одна проблема для меня заключается в том, что это может дать операторам связи больше возможностей. Они могут применять к пользователю враждебные ограничения и затруднять переход в конкурирующую сеть. Они могут взимать дополнительную плату за «активацию». Известно, что американские авиакомпании расширяют границы того, с чем пользователи смартфонов готовы мириться, так что это будет на что посмотреть.

Но даже если при переходе на eSIM возникнут некоторые проблемы с ускорением, конечный результат будет более удобным (для большинства) пользователей. Например, это должен Сделайте переключение операторов намного проще. Это также означает, что на вашем iPhone меньше физических портов. При настройке нового iPhone вам также не нужно беспокоиться о потере или повреждении SIM-карты.

Что касается международных поездок, то тот факт, что iPhone 14 может хранить несколько карт eSIM, должен упростить этот процесс. Однако ключ будет использовать оператора, который вообще поддерживает eSIM. Это может стать проблемой для путешественников, использующих iPhone 14 из США в стране, где технология eSIM малодоступна.

В конечном счете, мне любопытно, что означает удаление лотка для SIM-карты для дизайна и долговечности iPhone. Удаление разъема для наушников в iPhone 7 помогло проложить путь к улучшенной водонепроницаемости и дизайну совершенно нового iPhone X всего год спустя.

Что вы думаете об iPhone 14, который поддерживает только eSIM в США? Apple делает это изменение слишком рано? Дайте нам знать об этом в комментариях.

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