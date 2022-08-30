iPhone 14 Pro получил новый сверхширокий сенсор с большими пикселями

Apple, наконец, представит следующее поколение iPhone на следующей неделе, 7 сентября. По слухам, модели iPhone 14 Pro, как ожидается, будут оснащены новым экраном и улучшенными камерами. Аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) сообщил, что в этом году топовые модели iPhone будут оснащены новым сверхширокоугольным объективом с более крупными пикселями.

ко упомянул о Твиттер Что iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max будут оснащены новым сверхшироким объективом с большим сенсором, что также должно привести к увеличению пикселей. Наличие сенсора с большими пикселями позволяет делать изображения с большим количеством света и меньшим количеством шума без трюков постобработки, что отлично подходит для ситуаций с низким освещением.

В настоящее время iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max оснащены сверхширокоугольным объективом на 12 МП с пикселями 1,0 мкм (мкм). Аналитик прогнозирует, что сверхширокоугольный объектив моделей Pro этого года будет иметь размер пикселя 1,4 микрона. Однако новые компоненты до 70% дороже, чем существующие компоненты.

также по КОSony, Minebea, VCM, Largan и LG Innotek будут нести ответственность за предоставление компонентов сверхширокой камеры для нового iPhone 14 Pro.

В iPhone 14 Pro появятся новые обновления камеры

Предыдущие отчеты показали, что сверхширокоугольный объектив — не единственный, который был обновлен в iPhone 14 Pro. Ожидается появление новых моделей Новый 48-мегапиксельный дисплей Объектив, способный снимать видео 8K. Фронтальная камера тем временем будет больше ФСенсор с диафрагмой /1,9 с автофокусомчто также приведет к более качественному изображению в условиях низкой освещенности.

К сожалению, этого нельзя сказать о моделях начального уровня в линейке iPhone 14. Помимо сохранения того же дизайна, что и у iPhone 13, более дорогой iPhone 14 будет иметь камеры, аналогичные его предшественнику, и немного улучшенный чип A15 Bionic. с большим объемом оперативной памяти и процессором. Лучшая графика.

Самым большим обновлением iPhone в этом году будет добавление новой 6,7-дюймовой модели, которая заменит iPhone mini.

Что касается iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro, то оба устройства получат более значительные обновления: батареи большего размера, новый постоянно включенный дисплей и фронтальную камеру в форме таблетки вместо традиционной выемки. Аналитики считают, что Линейка iPhone 14 Pro станет дороже из актуальных моделей.

Apple проведет свое следующее специальное мероприятие в среду, 7 сентября.. По-прежнему, 9to5Mac Он будет иметь полное освещение во время и после мероприятия.

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