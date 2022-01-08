iPod shuffle возвращается… как модный тренд TikTok

Первый модный гаджет от Apple возвращается. iPod shuffle второго поколения, представленный чуть более 15 лет назад, снова стал популярным на TikTok. Все iPod shuffle 2-го, 3-го и 4-го поколения имеют встроенные зажимы и доступны в различных цветовых вариантах, что упрощает их ношение. TikTok известен тем, что является стартовой площадкой для таких тенденций, поэтому это не обязательно должно быть неожиданностью. Как отмечалось ранее информацияiPod shuffle не единственный, кто переживает такой рост популярности. Другие древние инструменты также возвращаются во главе с миллениалами.

Несколько недель назад TikTokers начали делиться клипами, на которых они носят свой iPod shuffle второго поколения вместо заколки для волос. Они использовали их как самостоятельные модные аксессуары и как музыкальные плееры с проводными наушниками. Проводные наушники также вернулись, что Расскажите об этом подробнее Еще в ноябре. Быстрый поиск в TikTok выдает множество результатов, показывающих пользователям, что у них есть доступ к своим старым iPod shuffle. Первое видео, попавшее в социальную сеть от @sailorkiki, уже набрало более 2 миллионов просмотров и почти 350 тысяч лайков. Но мода на заколки для волос — не единственная тенденция, увеличивающая популярность iPod shuffle.

в соответствии с Newsweek.Миллениалы на TikTok тоже участвуют Смешные клипы с iPod shuffle, утверждая, что не знает, что это такое. Шутки, кажется, дразнили старых тиктокеров, подчеркивая довольно веселый разрыв между поколениями. Нет никаких сомнений в том, что старые продукты Apple, особенно iPod, вызвали высокий уровень интереса с растущей ностальгией.

Как и видео TikTok, это гордое видео собрало миллионы просмотров и сотни тысяч лайков.

Apple прекратила выпуск iPod shuffle в 2017 году, поэтому он существует на рынке всего 5 лет. Но модель iPod shuffle, которая, кажется, делает раунды в первую очередь, является вторым поколением. Пастели сентября 2007 года кажутся наиболее популярными сейчас с более яркими оттенками начала 2007 и конца 2008 года.

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