iSIM, AR, 5G и другие анонсы MWC, о которых нужно знать поклонникам Apple

На этой неделе состоялся Mobile World Congress, и если вы поклонник Apple, то могли пропустить ряд интересных историй. MWC — это в первую очередь программное обеспечение для Android, но есть еще некоторые выпуски и анонсы, которые будут интересны пользователям iPhone. Мы собрали события недели всего из пяти объявлений, которые должны знать поклонники Apple:

Reality Pro действительно меняет дополненную реальность

Один из самых больших сюрпризов шоу случился в первый день. Производитель Android-смартфонов Xiaomi представил прототип смартфона. Пара умных очков с дополненной реальностью С жестами рук, дисплеями «уровня сетчатки» и полностью беспроводной конструкцией. Если это звучит как гарнитура Apple Reality Pro AR, вы правы. В то время как дизайн определенно является приобретенным вкусом и является всего лишь прототипом, гарнитура Apple явно уже влияет на сцену дополненной реальности — и это еще не совсем так.

Сяоми

MagSafe скоро станет лучше

После объявления на CES о том, что стандарт Q12 будет основан на «профиле магнитной энергии» Apple, консорциум Wireless Power продемонстрировал свои первые магнитные зарядные устройства Qi2 для телефонов Android на MWC, и, о чудо, они очень похожи на MagSafe. Настолько, что работают с айфонами из коробки. Поскольку последние пару лет Apple позволяла MagSafe чахнуть, мы, наконец, можем получить отличные сторонние аксессуары.

Apple избавляется от Qualcomm

Вам будет трудно найти iPhone на полу MWC, но это не значит, что люди не говорили об этом. А генеральный директор Qualcomm Криштиану Амон многое сказал, особенно о модеме, который он делает для iPhone: «Мы не строим никаких планов на 2024 год, и схематично предполагается, что мы этого не делаем. [Apple] Модем 24 года, но решение есть решение. Таким образом, похоже, что грядущий iPhone 15 будет последним, в котором будет использоваться модем Qualcomm, тот же модем 5G, который использовался в телефонах Android на протяжении многих лет.Это, вероятно, мало что значит для пользователей, но это еще одна часть iPhone, которую Apple контролирует.

Ничего не выйдет для iPhone

Nothing Phone — один из самых популярных телефонов Android в 2022 году, который имеет уникальную подсветку, мощные характеристики и солидную цену. Единственная загвоздка в том, что в заявлении генерального директора США Карла Пея на MWC не было информации о том, что Nothing Phone 2 появится в этом году и будет доступен в США. Пей ранее подробно говорил о своем желании взять на себя доминирование Apple, а это означает, что в этом году iPhone 15 столкнется с немного большей конкуренцией — это не имеет большого значения.

Ничто Phone 2 не будет выпущено в США в этом году. Литейный завод

iSIM — это следующая eSIM

В прошлом году Apple удивила нас, полностью выпустив eSIM для iPhone 14 в США. И следующее поколение SIM-карт уже здесь: iSIM. Qualcomm представила модифицированную версию своего чипсета Snapdragon 8 Gen 2 для своих высококлассных телефонов Android с SIM-картой, встроенной непосредственно в чип, что делает его меньше и более энергоэффективным, чем eSIM. Мы не слышали никаких слухов об использовании Apple iSIM с новым чипом A17, но это, безусловно, похоже на технологический прогресс, на который Apple быстро ухватится.