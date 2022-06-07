ISU повышает минимальный возраст для участия в крупных соревнованиях до 17 лет

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(Рейтер) Конгресс Международного союза конькобежцев проголосовал во вторник за постепенное повышение минимального возраста для участия в соревнованиях по фигурному катанию с 15 до 17 лет.
Решение, за которое проголосовали на конференции ISU в Пхукете, Таиланд, было принято после того, как российская сноубордистка Камила Валлеева дала положительный результат на запрещенное вещество во время участия в зимних Олимпийских играх в Пекине в феврале, когда ей было 15 лет.
Дело Валеевой вызвало вопросы о том, следует ли повысить минимальный возраст для бегунов по фигурному катанию, чтобы защитить несовершеннолетних.
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«Конгресс ISU проголосовал за постепенное увеличение возрастного ценза с 15 до 17 лет, чтобы защитить физическое и психическое здоровье и эмоциональное благополучие фигуристов», — написал ISU в Twitter.
Он добавил: «В сезоне 2022/23 не будет никаких изменений, увеличение на 16 лет в сезоне 2023/24 и увеличение до 17 лет в сезоне 2024/25 и последующих сезонах».
Решение не было единогласным: 100 стран проголосовали за, 16 против. Для принятия предложения требовалось большинство в две трети, 79 голосов.
Валеева, которой в апреле исполнилось 16 лет, провалила допинг-пробу на чемпионате России в декабре прошлого года, но результат стал известен только 8 февраля, через день после того, как помогла Олимпийскому комитету России (ОКР) выиграть командный зачет на турнире. Пекинские игры.
Спортивный арбитражный суд разрешил ей участвовать в женском одиночном разряде в Пекине, но она запнулась на четвертом месте в безошибочной гонке на коньках.
«Жизнь спортсмена коротка и насыщенна, и его опыт на этом коротком этапе определяет платформу для остальной части его жизни — как в физическом, так и в духовном плане», — сказал Эрик Рэдфорд, канадский фигурист и член Комитета спортсменов ИСУ.
«Хотя я слышу опасения некоторых стран по поводу немедленных трудностей, которые могут возникнуть у них при принятии этого предложения… Действительно ли медаль стоит жизни молодого спортсмена?»
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(обложка) Ади Наир из Бангалора; Монтаж: Эндрю Хевенс и Эд Осмонд.
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