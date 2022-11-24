Janken, высококлассный паназиатский ресторан, открывается у подножия штаб-квартиры Wieden & Kennedy.







При разработке меню для своего первого ресторана шеф-повар Родриго Очоа собрал свои любимые блюда со всей Азии. Он говорит, что утка по-пекински является визитной карточкой ресторана у подножия здания Wieden & Kennedy на Перл, как и жареный рис с кимчи, а также столовые и веганские блюда. Есть также полный суши-бар, а также икорный сервиз в русском стиле — с блинами и яйцом-пашот. Янкен — это название японской игры «камень, ножницы, бумага». И здесь может пригодиться детская игра, которая помогает принимать трудные решения — в ресторане Janken каждый найдет что-то для себя. В эти выходные он был открыт для друзей и семьи, а теперь открыт для публики со среды по субботу с 16:00 до 23:00 (есть также разговоры о позднем завтраке на горизонте).







Родившийся в Медельине, Колумбия, Очоа вырос в Майами и готовил во многих самых известных ресторанах города. В Mina научитесь утонченной элегантности у ресторатора Майкла Мины, обладателя премии Джеймса Берда. В ресторане BLT Steak в отеле Ritz-Carlton он усовершенствовал французские приемы одноименного шеф-повара. Лоран Торондель. А на Комодо, высококлассном курорте Юго-Восточной Азии, он научился готовить хрустящую утку по-пекински, обходя суши-стол.

Очоа новичок в Портленде, и он прибыл в город в январе. Он влюбился в Портленд во время своего медового месяца здесь в 2020 году. Когда у него появилась возможность отказаться от пальм Флориды ради зелени и дождя, он прыгнул. Строя бывшее пространство Bluehour, Очоа пробился на местную сцену.

Познакомьтесь с шеф-кондитером Габби Мартинес, которого вы, возможно, знаете из всплывающего окна. Сладкое существоИ Портлендская блоха. Я представил его шеф-повару мексиканского поп-апа. виолончельЭтим летом Луна Контрерас и все трое совместно работали над всплывающим окном. Когда Очоа спросил, хотят ли они присоединиться к первой команде Янкена, это было не так.

Он также привез с собой несколько талантов с Восточного побережья. Его правая рука, прикосновение Джуа О, можно увидеть в корейских блюдах ресторана, таких как джабча, лапша из сладкого картофеля, обжаренная с говядиной и овощами, и кимбап, двоюродный брат суши, приготовленный с корейскими начинками. Суши-бар ресторана, которым управляет Эрик Хентшел, еще один уроженец Майами, который раньше работал в Очоа на Комодо, предлагает широкий выбор классических нигири и ручных роллов с начинками, такими как лосось, авокадо, огурец и кусочки темпура или «тенкацу». Суши также принимают высококлассные блюда с такими блюдами, как нигири из говядины за 38 долларов, а также с тунцом и фуа-гра на гриле.







Чтобы создать пространство, соответствующее его азиатскому меню, Очоа привлек местную дизайнерскую фирму Based Experiments. что они Бывшее пространство бистро было модернизировано с помощью стульев с поперечными рычагами в голландском стиле, элегантных банкеток и подвесных светильников в японском стиле. О, и это почти 20 футов в длину Фу Вишневое дерево возвышается над обеденным залом на 150 мест.

Среди других обязательных к посещению блюд — такояки с осьминогом и ползунки вагю, заправленные кимчи. Есть много вариантов стейков, некоторые из них подаются с японскими соусами, такими как васаби и маринованный дайкон, другие с аргентинским чимичурри; и краткий, но интересный список коктейлей, который, как нам сказали, включал напиток, подаваемый в дымчатом колпаке.

250 СЗ 13-я авеню, jankenrestaurant.com