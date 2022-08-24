JCPOA 2.0 будет отличаться от своего предшественника: Virginia Tech Professor

Джавад Салехи-Исфахани, профессор экономики Технологического института Вирджинии, сказал, что новая версия ядерной сделки с Ираном, также известная как Совместный всеобъемлющий план действий, будет сильно отличаться от первоначальной.

Салехи-Исфахани сказал: «Вторая версия СВПД полностью отличается от первой версии. Первая версия была реализована умеренным правительством, которое в целом, в значительной степени было ориентировано на глобальную экономику, на сближение с Западом».

В прошлом году стороны, подписавшие Совместный всеобъемлющий план действий, начали первый раунд переговоров в Вене, чтобы возобновить сделку после того, как Соединенные Штаты вышли из нее в 2018 году при президенте Дональде Трампе.

В соответствии с первоначальным соглашением от 2015 года, реализованным при администрации Обамы, Иран демонтировал большую часть своей ядерной программы и разрешил больше международных инспекций в обмен на снятие экономических санкций. Другие мировые державы, такие как Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай, также подписали.

Нынешний президент Ирана Эбрагим Раиси считается более жестким и антизападным, чем его предшественник Хасан Рухани, который руководил подписанием соглашения 2015 года.

Цель соглашения заключалась в том, чтобы «нормализовать отношения Ирана с Западом, [given that] Команда Роухани и его политическая база — современный средний класс в Иране — были очень западными и выступали против вхождения Ирана в китайско-российскую орбиту».

«Новый СВПД, если он состоится, будет в совершенно другой среде. [as] Иран уже переключает свое внимание с запада на восток. Поэтому нужна другая сделка».