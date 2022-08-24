Джавад Салехи-Исфахани, профессор экономики Технологического института Вирджинии, сказал, что новая версия ядерной сделки с Ираном, также известная как Совместный всеобъемлющий план действий, будет сильно отличаться от первоначальной.
Салехи-Исфахани сказал: «Вторая версия СВПД полностью отличается от первой версии. Первая версия была реализована умеренным правительством, которое в целом, в значительной степени было ориентировано на глобальную экономику, на сближение с Западом».
В прошлом году стороны, подписавшие Совместный всеобъемлющий план действий, начали первый раунд переговоров в Вене, чтобы возобновить сделку после того, как Соединенные Штаты вышли из нее в 2018 году при президенте Дональде Трампе.
В соответствии с первоначальным соглашением от 2015 года, реализованным при администрации Обамы, Иран демонтировал большую часть своей ядерной программы и разрешил больше международных инспекций в обмен на снятие экономических санкций. Другие мировые державы, такие как Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай, также подписали.
Нынешний президент Ирана Эбрагим Раиси считается более жестким и антизападным, чем его предшественник Хасан Рухани, который руководил подписанием соглашения 2015 года.
Цель соглашения заключалась в том, чтобы «нормализовать отношения Ирана с Западом, [given that] Команда Роухани и его политическая база — современный средний класс в Иране — были очень западными и выступали против вхождения Ирана в китайско-российскую орбиту».
«Новый СВПД, если он состоится, будет в совершенно другой среде. [as] Иран уже переключает свое внимание с запада на восток. Поэтому нужна другая сделка».
Ось Ирана на восток
В феврале 2018 года верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, до выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий, Он сказал: «Восток предпочтительнее Запада».«Это было приоритетом для страны.
«После того, как Трамп вышел из сделки, верховный лидер ясно дал понять, что Ирану следует уделять больше внимания востоку», — сказал Салехи-Исфахани.
При Раиси Иран стремился углубить связи с Россией и Китаем.
В сентябре прошлого года Раиси совершил свою первую официальную поездку в качестве президента Ирана в Таджикистан на саммит Шанхайской организации сотрудничества.
Иран имеет статус наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества, региональной группе безопасности, возглавляемой Китаем и Россией.
«После избрания Раиси Иран настаивал на членстве в Шанхайской организации сотрудничества… Раиси сделал это», — сказал он. [also] Он дважды посещал Москву так же, как Путин посещал Тегеран».
Министры иностранных дел Ирана и России также Консультации недавно прошли в Тегеранеперед лицом международного осуждения российского вторжения в Украину.
Когда он вступит в должность, также мой босс Он подтвердил приверженность Ирана всеобъемлющей программе сотрудничества с Китаем на 25 лет..
Барьеры
Несмотря на появление Ирана Самый оптимистичный вывод состоит в том, что для достижения соглашения по обновленной версии ядерной сделки 2015 года остается несколько важных препятствий.
ЕС представил «окончательный текст» соглашения, но иранские участники переговоров выдвинули на первый план вопросы, которые, возможно, невозможно согласовать. Иран, например, хочет гарантии того, что сделка будет иметь обязательную силу, чтобы ни одна будущая администрация США не могла отказаться от новой сделки.
Ред Ай Энсон, главный аналитик по сырьевым товарам в Kpler, также скептически относится к восстановлению, учитывая, по его словам, препятствия на внутреннем фронте. На прошлой неделе он сказал CNBC Capital Connection, что продление сделки маловероятно, учитывая, что она политически непопулярна в Соединенных Штатах и «навязчиво продается» в Иране.
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