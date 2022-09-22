Jeff Wachel Future Shack адаптирует мемуары пресс-секретаря Зеленского

Future Shack Entertainment Джеффа Уочтеля приобрела права на редактирование мемуаров украинской журналистки Юлии Мендель Битва нашей жизнирассказывает о том, как она работала пресс-секретарем президента Владимира Зеленского в преддверии российского вторжения.

В мемуарах, которые только что были опубликованы издательством Simon & Schuster’s Atria/One в начале этого месяца, прослеживается параллельная карьера Менделя, от студента до журналиста и пресс-секретаря, и Зеленского, от комика до президента и мирового деятеля.

Мемуары Менделя исследуют многие важные события, приведшие к российскому вторжению в 2022 году; От встреч между Зеленским, Путиным и другими европейскими лидерами, визитов на передовую в Донбассе и отправки запросов прессе после печально известных телефонных разговоров между тогдашним президентом США Дональдом Трампом и Зеленским.

Основанная в Лос-Анджелесе компания Future Shack Entertainment была запущена бывшим главой студии USA Network и Universal Content Productions Джеффом Уотчелом в июле прошлого года при поддержке Blink49 и Roku Studios при поддержке Endeavor Content. Он производит Битва нашей жизни С штатным продюсером Джоном Коттоном, который нашел наркотик.

«Нам очень повезло работать с Юлией Мендель, одной из самых смелых и дальновидных писательниц, работающих сегодня, женщиной, которая вдохновляет всех нас, оказывая влияние на мир в очень молодом возрасте», — сказал Вахтель. «Ее рассказ от первого лица о жизни в Украине душераздирающий, воодушевляющий и провокационный. Именно такой истории посвящена Future Shack».