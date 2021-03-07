JT из City Girls столкнулись с негативной реакцией, чтобы предотвратить смерть фаната от рака

JT of the City Girls совсем недавно появилась в новостях после перерыва. Предполагаемая связь между Лил Узи Верт и его бывшим партнером, которая разрешена, находит Узи и GT в более счастливом месте.. Однако JT вызвали в другой инцидент с участием фаната, которого забанили. Рэпер указала, что она думала, что этот человек был роботом, но выяснилось, что этот аккаунт был ее фанатом, который, как говорят, умирает от рака.

Фанат по имени Шаддай опубликовал твиты JT и сказал: «Привет, Джей Ти, извини, что беспокою тебя, я знаю, что сказал это b4, но я большой поклонник Урса, и я думаю, что ты потрясающий и забавный. Видеть тебя помогает мне сохранять настроение. кайф, когда мне больно. Я умираю и болею раком. Я сказал, что ты захочешь: «DM – это я, но ты никогда этого не делал. Я все еще хотел использовать FaceTime в течение 5 минут, если возможно, Luv u».

Затем фанат рассказал, что Джей Ти наконец заблокировал ее, сказав: «Ты заблокировал меня, я выиграл. Вы можете (прекратить) присылать мне письма о смерти и посылать электронные письма о смерти, пока я иду в финансовую службу своей матери или своей матери. , JT раскрыл, что на самом деле произошло на его конце.

City Girl зашла в Twitter и сказала, что сначала подумала, что это робот. Кроме того, JT указала, что после того, как она подписалась на аккаунт, она начала получать от нее спам, и она думала, что страница поддельная. Наконец, Джей Ти сказал: «Эмма молится за нее сильнее, чем телефонный звонок». Взгляните выше.