Армело Лига гиков-разработчиков—которые уже работают над адской стратегией Солиевый адОбъявлено сегодня во-вторых проект под названием Jumplight Одиссеякоторая может быть интересна всем, кто любит игры про управление, космические корабли и/или старые мультфильмы.

Вот сюжетный трейлер игры, который является данью уважения таким классическим играм, как Star Blazers / Космический линкор ЯматоИ макроссСтарый Гандам И даже некоторые Улисс 31:

Jumplight Odyssey — официальное раскрытие и презентация истории

Это довольно круто, но совершенно не показывает геймплей, поэтому вам понадобятся такие гифки:

И такие скриншоты:

картина : Jumplight Одиссея

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Линия Delta 8 от Vida Optima включает жевательную резинку, карамель и фруктовые жевательные конфеты для комфорта и расслабления. В частности, жевательная резинка и фруктовые жевательные резинки имеют более высокую концентрацию — 25 мг ТГК, полученного из конопли, в каждом веганском укусе.

картина : Jumplight Одиссея

картина : Jumplight Одиссея

картина : Jumplight Одиссея

картина : Jumplight Одиссея

Видите ли, в игре большое внимание уделяется управлению зданиями, поскольку вы будете нести ответственность практически за каждый аспект жизни экипажа на борту. Это система построения, основанная на сетке, элементах поиска и бюджетировании ресурсов. будет знаком Для тех, кто играл во все от Парк развлечений мне Больница двух точек.

Тем не менее, он также очень склонен к социальным вещам, так как вы будете управлять кораблем, полным симов:

— Как капитан, вы должны заботиться о человеческих потребностях каждого на вашем корабле. Все от общения, сна, еды, воды и воздуха. WiFi не входит в эту иерархию потребностей. — Восхитительный и волшебный кукольный дом, наполненный живым актерским составом, проходящим через их жизнь; Есть, спать, работать и выживать. Ваша команда взаимодействует друг с другом как братья и сестры, любовники, друзья и соперники. Я надеюсь, что это немного меньше, чем последнее, но мы не даем никаких обещаний. — Настроения и мысли заразительны. В этой плавающей мелодраме зарождающиеся отношения и неудачи оказывают непосредственное влияние на команду. Поддерживайте надежду своей команды или страдайте от последствий!

Jumplight Одиссея Выйдет в Steam где-то в 2023 году.