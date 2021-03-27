Katana Zero Dev говорит, что количество бесплатного загружаемого контента теперь настолько велико, что оно «больше похоже на Katana 1.5».

Катана Зеро Это была одна из лучших инди-игр 2019 года, и с тех пор разработчик игр Askiisoft работает над бесплатным DLC.

В феврале прошлого года стало известно, каким будет контент В три раза больше, чем планировалось изначальноИ теперь, в новом обновлении на сайте компании, было обнаружено, что это «6x» от первоначального запланированного размера. Вот чего можно ожидать от такого большого количества контента:

«Это чуть больше половины размера основной игры. Это означает больше уровней, механики, врагов, боссов и взаимосвязанных элементов истории. Это меньше похоже на DLC и больше похоже на Katana 1.5».

Несмотря на размер, он все равно будет «дома» (Другими словами, бесплатно). Хотя за последний год развитие замедлилось, сейчас оно возвращается в нормальное русло.

А когда оно придет, Творец – Джастин Стендер О: Я еще не думал об этом, но подтвердил одно: не будет Расширение больше:

«Короткий ответ – я еще не знаю. Готово много контента, но это большой проект, и я стремлюсь к тому же уровню качества и интереса к базовой игре. И я все еще занимаюсь программированием и дизайном сам. – в конце концов, это мой страстный проект. Но не волнуйтесь. Игра развивается здоровыми темпами, вся команда разработчиков работает на полную мощность над производством! Загружаемый контент также больше не будет расширяться – план существует и сейчас мы сосредоточены на его завершении.

Когда Katana Zero впервые появилась на Switch в апреле 2019 года, нас хвалили за его мощные поэтические последовательности действий, которые охватывают повествование и чувство безупречной элегантности. Подробнее об этом читайте в нашем обзоре.

Вы рады выпустить это DLC? Вы уже играли в эту игру? Оставьте комментарий ниже.