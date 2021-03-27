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Katana Zero Dev говорит, что количество бесплатного загружаемого контента теперь настолько велико, что оно «больше похоже на Katana 1.5».

27 марта, 2021
Artem Sokolov

Катана Зеро Это была одна из лучших инди-игр 2019 года, и с тех пор разработчик игр Askiisoft работает над бесплатным DLC.

В феврале прошлого года стало известно, каким будет контент В три раза больше, чем планировалось изначальноИ теперь, в новом обновлении на сайте компании, было обнаружено, что это «6x» от первоначального запланированного размера. Вот чего можно ожидать от такого большого количества контента:

«Это чуть больше половины размера основной игры. Это означает больше уровней, механики, врагов, боссов и взаимосвязанных элементов истории. Это меньше похоже на DLC и больше похоже на Katana 1.5».

Несмотря на размер, он все равно будет «дома» (Другими словами, бесплатно). Хотя за последний год развитие замедлилось, сейчас оно возвращается в нормальное русло.

А когда оно придет, Творец – Джастин Стендер О: Я еще не думал об этом, но подтвердил одно: не будет Расширение больше:

«Короткий ответ – я еще не знаю. Готово много контента, но это большой проект, и я стремлюсь к тому же уровню качества и интереса к базовой игре. И я все еще занимаюсь программированием и дизайном сам. – в конце концов, это мой страстный проект. Но не волнуйтесь. Игра развивается здоровыми темпами, вся команда разработчиков работает на полную мощность над производством! Загружаемый контент также больше не будет расширяться – план существует и сейчас мы сосредоточены на его завершении.

Когда Katana Zero впервые появилась на Switch в апреле 2019 года, нас хвалили за его мощные поэтические последовательности действий, которые охватывают повествование и чувство безупречной элегантности. Подробнее об этом читайте в нашем обзоре.

Вы рады выпустить это DLC? Вы уже играли в эту игру? Оставьте комментарий ниже.

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