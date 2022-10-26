KFC, фэшн-ритейлер Inditex, объявил об окончательном уходе с российского рынка

Алматы, Казахстан — полиции принадлежит город Алматы, крупнейший город Казахстана. Задержанные активисты оппозиции которые планировали провести митинг против досрочных президентских выборов в следующем месяце.

Бибигуль Эмангалиева, незарегистрированный член партии «Алга, Казахстан» (Вперед), сообщила Радио Свободная Европа/Радио Свободная Европа по телефону, что ее и нескольких ее коллег задержали на несколько часов рано утром в разных частях города, прежде чем они смогли ее задержать. Демонстрация, которая должна была состояться 25 октября, посвящена Дню Республики, посвященному провозглашению Казахстаном государственного суверенитета в 1990 году.

По словам Эммангалиевой, среди арестованных были известные активисты Асит Абишев, Айдар Сездиков и Кнатхан Амринов. Через три часа ее и других активистов отпустили.

Эммангалиева говорит, что она и другие члены незарегистрированной партии на прошлой неделе подали официальное заявление в акимат Алматы с просьбой разрешить проведение митинга 25 октября.

Другие активисты сообщили Радио Свобода, что глава независимой группы наблюдателей за выборами Аралем Назарова также была задержана полицией. Ее мобильный телефон был отключен с утра 25 октября.

В столице Астане полиция Площадь в окружении В районе улицы Зингис (Победы), где планировали собраться активисты, никого не пускали на площадку. Там были задержаны как минимум двое активистов.

Активист оппозиции Амангельди Захин Он сказал в фейсбуке 25 октября полиция не позволила ему выехать из села Шортанде 25 октября, так как пытались заблокировать его поездку в столицу Астану, где он намеревался провести акцию по дискредитации выборов, назначенных на 20 ноября, где он столкнется с президентом У нынешнего Касыма Зумарт Токаева пять относительно неизвестных кандидатов.

Активисты в городах Аксай, Павлодар и Укамен также заявили, что им не разрешили поехать в Астану для участия в митинге.

Токаев, пытаясь представить себя реформатором, призвал к проведению досрочных президентских выборов 1 сентября, а также предложил изменить срок президентских полномочий с пяти до семи лет. Согласно новой системе, будущим президентам будет запрещено баллотироваться более чем на один срок.

Критики говорят, что инициативы Токаева носили в основном косметический характер и не меняют характер авторитарного режима в стране, годами страдающей от повсеместной коррупции и кумовства.

Предшественник Токаева, Нурсултан Назарбаев, который почти три десятилетия железной рукой управлял жестко контролируемой бывшей советской республикой, выбрал Токаева своим преемником, когда ушел в отставку в 2019 году.

Хотя он больше не является президентом, Назарбаев сохранил за собой широкие полномочия главы Совета Безопасности. Он также обладал великими полномочиями, нося титул «элбаси», или лидера нации.

Однако многие граждане по-прежнему возмущены преследованием, которое они испытали при Назарбаеве.

Эти настроения достигли апогея в январе, когда по всей стране начались беспрецедентные антиправительственные протесты из-за роста цен на топливо, а затем вылились в смертельные беспорядки по всей стране из-за предполагаемой коррупции при режиме Назарбаева и кумовства, которые позволили его семье и близким друзьям обогатиться. граждане не смогли разделить богатства богатого нефтью государства Средней Азии.

Впоследствии Такаев лишил Назарбаева его роли в Совете Безопасности, взявшись за себя. С тех пор многие родственники и соратники Назарбаева либо были уволены со своих постов, либо подали в отставку. Некоторые из них были арестованы по обвинению в коррупции.

В июне референдум, инициированный Токаевым, исключил имя Назарбаева из конституции и лишил его статуса «элбаси».