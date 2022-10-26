Kia — последний автопроизводитель, который рассматривает возможность ухода из России

Автопроизводитель присоединится к длинному списку компаний, которые также работают над тем, чтобы прекратить свое присутствие в России после ее вторжения в Украину в конце февраля.

Группа Фольксваген Ищу инвестора взять под свой контроль завод в Калуге, где производство прекратилось вскоре после начала войны на Украине.

сказал Тойота Мотор Он прекратит производство автомобилей в стране.

Мазда Мотор Изучение постоянного выходазаявила японская компания.

Ниссан сказал Она передаст свой бизнес в России государственной компании за 1 евро (0,97 доллара США) с убытком около 100 миллиардов иен (687 миллионов долларов).

Рено Он решил продать свой крупнейший пакет акций АвтоВАЗа Российский институт науки. Однако сделка включает шестилетний опцион на выкуп доли.

Kia была вторым самым продаваемым брендом в России в прошлом году, ее модели заняли 12,3% доли, уступая отечественному конкуренту АвтоВАЗу на 21%, согласно данным московского АЕБ. Hyundai занял третье место с 10-процентной долей.

В прошлом году Kia заняла четыре автомобиля в рейтинге 25 самых продаваемых в стране, во главе с Rio с объемом продаж 82 941, согласно данным AEB.

Гу также сказал, что сбои в цепочках поставок в России и Китае, как ожидается, продолжатся в четвертом квартале. Он отказался от комментариев, когда его спросили, планирует ли Hyundai продать свой завод в России.

По данным Samsung Securities, продажи Kia в стране в 2021 году составили около 6 процентов от общего объема продаж.