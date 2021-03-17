Killing Eve Сезон 4: состав, трейлер и дата выхода – и это конец драматического сериала о Джоди Комер?

Было подтверждено, что четвертый сезон Killing Eve станет последним успешным телешоу.

Поклонники шпионского кино в главных ролях Джуди Комер И Сандру О, предупредили, чтобы она «пристегнулась» перед последним выпуском сериала, номинированного на множество наград.

Сериал основан на сборнике его романов. Люк ДженнингсПострадал из-за задержек производства из-за пандемии коронавируса.

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Джоди Комер играет русского убийцу Филанела в фильме BBC America Killing Eve. (Изображение: Getty)

И хотя это может быть последний сезон «Убить Евы», возможно, это не последний персонаж, которого увидит публика, поскольку в настоящее время ведется работа над несколькими побочными продуктами.

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Когда выйдет 4-й сезон Killing Eve?

«Убить Еву» продлили на четвертый сезон в январе 2020 года, но производство было отложено из-за пандемии, а места съемок фильма запланированы в Великобритании и по всей Европе.

Ожидается, что производство возобновится летом 2021 года, а показ восьмисерийного сериала на BBC One и BBC iPlayer запланирован на 2022 год.

Предыдущие три сезона были выпущены в начале апреля и продлились до конца мая.

Кто будет ведущим сценаристом сезона Killing Eve 4?

По традиции, в четвертом сезоне драматического сериала появится новый ведущий сценарист, посвященный половому просвещению. Лаура Нил На этот раз возьми мантию.

Он следует по стопам Фиби Уоллер-Бридж, сыгравшей роли в первом сезоне, Изумрудного Феннелла (второй сезон) и Сюзанны Хиткот (третий сезон).

Нил, которая начала свою писательскую карьеру в 18 лет, может включить секретные дневники Коула, записи Безумного Толстяка и Тату, а также Упоминание отца Чарли в свои телевизионные титры.

Она также была частью команды сценаристов «Убить Еву» в третьем сезоне, написав третий и седьмой эпизоды, а также будет исполнительным продюсером в четвертом сезоне.

Кто такой актер 4 сезона Killing Eve?

В сериале BBC America Джуди Комер играет Вилланель и русского убийцу. Сандра О Как бывший агент МИ5, в настоящее время Ив Боластри играет в звездном составе.

Фиона Шоу (Кэролайн Мартинс), Ким Бодния (Константин), Оуэн МакДоннелл (Нико Балластри) и Шон Делани (Кенни Стотон) также появлялись в большом количестве.

Официальный трейлер еще не выпущен.

Будет ли это концом убийства Евы?

Звезда Killing Eve Comer и О оба высоко оценили первые три сезона сериала, взбудоражив публику перед заключительной главой сериала.

Куммер сказал: «Путешествие, чтобы убить Еву, было самым выдающимся путешествием, за которое я буду вечно благодарен.

«Спасибо всем фанатам, которые поддерживали нас все время и стекались в путешествие. Несмотря на то, что все хорошее позади, это еще не конец. Мы стремимся сделать этого человека запоминающимся».

О добавил: «Убийство Евы было для меня одним из величайших переживаний, и я с нетерпением жду возможности снова окунуться в чудесные умы Евы.

«Я очень благодарен всем актерам и съемочной группе, которые воплотили нашу историю в жизнь, и фанатам, которые присоединились к нам и вернутся в наш четвертый и последний сезон, который является захватывающим и неожиданным».

«Нам невероятно повезло работать с выдающимися людьми на протяжении всей жизни« Убить Еву », – сказала Салли Вудворд Джентл, исполнительный продюсер шоу.

От волшебной Фиби до вкусного Изумруда Сюзанна суперталантливая, а теперь умопомрачительная Лора; суперсилы возглавляют Сандра, Джуди, Фиона и Ким, с блестяще талантливыми режиссерами и командой.