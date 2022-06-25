На концерте муниципального оркестра Карла Л. Кинга в воскресенье будет представлена ​​музыка из разных уголков мира. Начиная с 19:30 в концертном зале Karl L. King Band Shell в Олесон-парке в Форт-Додж каждый найдет что-то для себя, поскольку группа исполняет музыку с Ближнего Востока. Концерту предшествует социальное мороженое лютеранской церкви Доброго Пастыря, которое начинается около 18:30. Плата за концерт не взимается.

Руководителем муниципального оркестра Карла Л. Кинга является Джеррольд П. Джиммерсон, с Дэном Кэссиди в качестве помощника дирижера и Полом Бломквистом в качестве диктора.

Треки Карла Кинга, тезки группы, всегда в программе, с открытия Персидского марша, «Кир Великий», с последующим «Привет султану» (написано с использованием его имени от Карла Лоуренса), наряду с прекрасным интермеццо, «Арабские ночи.» Заключительной прогулкой программы станет Джон Филип Соуза. «Знать мистического святилища».

Классические представления вечера будут включать в себя три части из Египетского балета французского композитора Александра Люиньи, а также «Парад сардаров» русского композитора Михаила Иболетова-Иванова. «Кавказские зарисовки» Другой французский композитор, Камиль Сен-Санс, работал с Башаналом из своей оперы «Самсон и Далила», действие которой происходит в Святой Земле.

На более легкой ноте будут представлены основные моменты популярной музыки и фильмов, «Аладдин» включая песни «друг как я» И ‘Целый новый мир’ Среди многих других, наряду с Альбертом Кеттлби На персидском рынке Выбор, часто используемый Карлом Кингом.

В случае ненастной погоды концерт может быть отменен во время начала. Любые объявления будут делаться на странице группы в Facebook в муниципальном списке оркестров Карла Л. Кинга по адресу https://www.facebook.com/karlkingband/ или на веб-сайте группы по адресу www.karlking.us.

Планируйте теперь проводить вечера каждое воскресенье до 24 июля с оркестром Карла Л. Кинга в красивом парке Олисон, расположенном в южной части Форт-Додж. Концерт на следующей неделе, 3 июля, станет ежегодным национальным трибьютом группы в честь Дня Независимости, на котором выступит трио трубачей, играющее знаменитого Лероя Андерсона. «Праздник горниста».

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