Economy

Kingspan продает российский бизнес, а Kerry приостанавливает деятельность

4 апреля, 2022
Marfa Fedoroa

Производитель теплоизоляционных материалов Kingspan продал свой бизнес в России с убытком, в то время как Керри, специалист по продуктам питания и ингредиентам, прекратил свою деятельность в этой стране и в соседней Беларуси.

Оба подтвердили, что работали над прекращением или приостановкой своих операций в России вскоре после ее вторжения в Украину.

Kingspan поздно вечером в понедельник подтвердил, что ушел с российского рынка и продал свой бизнес местному руководству. Понятно, что транснациональная корпорация, базирующаяся в Каване, понесет небольшие потери в сделке.

Керри заявил, что приостановит операции в России и Беларуси после консультаций с заинтересованными сторонами.

«Эта приостановка будет осуществляться упорядоченным образом, в течение которого компания будет продолжать платить сотрудникам и выполнять свои юридические обязательства», — говорится в заявлении компании.

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