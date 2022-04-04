Kingspan продает российский бизнес, а Kerry приостанавливает деятельность

Производитель теплоизоляционных материалов Kingspan продал свой бизнес в России с убытком, в то время как Керри, специалист по продуктам питания и ингредиентам, прекратил свою деятельность в этой стране и в соседней Беларуси.

Оба подтвердили, что работали над прекращением или приостановкой своих операций в России вскоре после ее вторжения в Украину.

Kingspan поздно вечером в понедельник подтвердил, что ушел с российского рынка и продал свой бизнес местному руководству. Понятно, что транснациональная корпорация, базирующаяся в Каване, понесет небольшие потери в сделке.

Керри заявил, что приостановит операции в России и Беларуси после консультаций с заинтересованными сторонами.

«Эта приостановка будет осуществляться упорядоченным образом, в течение которого компания будет продолжать платить сотрудникам и выполнять свои юридические обязательства», — говорится в заявлении компании.

Кингспан отметил, что решил покинуть Россию в начале марта, вскоре после вторжения.

«Потребовалось несколько недель, чтобы обеспечить его упорядоченное выполнение, при этом безопасность и благополучие наших сотрудников были главным приоритетом», — заявили в компании.

Kingspan больше не будет продавать свою продукцию в России, на долю которой приходится менее 1% всего ее бизнеса.

Керри сказал, что эскалация гуманитарного кризиса ужасна и что в последние недели он свернул свою деятельность в России и Беларуси.

Пожертвовать ЮНИСЕФ

«Мы пожертвовали ЮНИСЕФ 750 000 долларов на создание пяти центров помощи беженцам Blue Dot на границе с Украиной, а также оказываем дополнительную местную поддержку», — сказал Кингспан.

На прошлой неделе базирующийся в Дублине гигант бумажной упаковки Smurfit Kappa заявил, что решил уйти с российского рынка.

«Этот выход будет организован в установленном порядке, в ходе которого мы продолжим платить нашим сотрудникам и выполнять свои юридические обязательства», — сказал Смерфит Каппа. «Наш бизнес в России представляет собой менее 1 процента ожидаемых продаж».

Пресс-секретарь компании заявила, что у нее в России около 800 сотрудников, и указала, что им будут платить до тех пор, пока не будет завершен выход.

У компании есть три завода в Санкт-Петербурге и его окрестностях, а также в 2017 году она купила завод по производству гофроупаковки в Москве. До вторжения и введения санкций в России компания нацеливалась на высокие темпы роста.