Kismet Capital Group расширяет портфель башенных активов за счет приобретения «Русских башен»

МОСКВА (Рейтер) — Инвестиционная компания Kismet Capital Group заявила в понедельник, что она приобрела 100% акций «Русских Башен». Эта сделка предоставит ее совместному предприятию с оператором связи «Мегафон» крупнейший портфель активов для телекоммуникационных вышек в России.

Kismet, который профинансировал сделку за счет собственных средств и кредита российского Сбербанка, заявил, что компания «Русские башни» теперь станет частью «Новых башен», которая уже владеет активами «Вертикальных башен» и «Мегафоновской первой башенной компании».

Кисмет сообщил, что после создания «Русских башен» Kismet Capital Group будет владеть 65% акций «Новых башен», а «Мегафон» приобретет 25% акций, а оставшаяся часть достанется «Вертикали».

Столкнувшись с трудным ростом выручки и большим долгом, накопленным во время последнего обновления сети, телекоммуникационные компании по всей Европе стремятся собрать деньги, продав свои портфели вышек, или создать будущие потоки доходов, разделив эти активы.

МТС, крупнейший российский оператор мобильной связи, заявил в ноябре, что может продать активы своих вышек, и «Ростелеком» планирует сделать то же самое.

Телекоммуникационная компания Veon, основным рынком которой является Россия, в прошлом месяце завершила сделку по продаже своего портфеля на сумму 970 миллионов долларов.

По словам Кисмета, портфолио «Русских Башен» включает около 7200 антенных сооружений по всей России. Комбинация трех башенных активов увеличивает количество новых башенных сооружений до более чем 30 000.

Эван Таврин, основатель Kismet и бывший генеральный директор «Мегафона», сказал, что это приобретение является частью долгосрочной стратегии по развитию бизнеса вышек.

«Мы планируем объявить об объединении компании и будем открыты для выхода в новые регионы», — сказал он в своем заявлении.

В рамках сделки по слиянию двух компаний Megafon Tower One оценивалась в 94,2 млрд рублей (1,26 млрд долларов), заявили обе стороны в октябре.

(1 доллар = 75,0160 руб.)

(Отчетность Глеба Столярова; сценарий Александра Марроу; редакция Джейсона Нили)