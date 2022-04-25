Knotwords смешивает Wordle с кроссвордами

В течение многих лет дизайнер Зак Гейдж был очарован работой известного японского издателя игр Николая. Компания наиболее известна продвижением игры судоку и известна своим простым стилем решения головоломок, таких как нонограммы (которые поклонники Nintendo могут признать пикросы). Для Гейджа создание головоломки такого типа, которая была бы простой, понятной и доступной, было давней целью. Он описывает это как «своего рода навязчивую идею», что «кажется действительно большой проблемой дизайна, потому что это так сложно сделать». Он перепробовал множество идей, но в конце концов нашел решение: скромный кроссворд.

Гейдж и его партнер Джек Шлезингер выпустят на этой неделе. Морской узел На iOS, Android, Mac и ПК. Это игра, построенная на предпосылке, что самая интересная часть кроссворда — это не все хитроумные подсказки, а сама сеть букв. «В кроссвордах есть одна странная вещь: если вы поговорите с игроками, разгадывающими кроссворды, вы поймете, что все дело в подсказках и структуре улик», — говорит Гейдж. «Но дело в том, что настоящая сеть персонажей невероятно сложна… но как игрок, это такой небольшой побочный эффект, что вы даже не сосредотачиваетесь на нем».

Морской узел Эта сетка используется в качестве основы для словесной головоломки. все Морской узел Головоломка выглядит как кроссворд, но вместо того, чтобы использовать закодированные подсказки для решения простых вопросов, вы можете решить головоломку, составляя правильные слова из заранее определенных комбинаций букв. Каждая головоломка разделена на регионы, и в каждом регионе вы можете использовать только определенных персонажей. Задача заключается в том, чтобы выяснить, как использовать эти специфические сочетания букв для создания правильных слов, которые заполняют сетку, как в кроссворде. Для тех, кто не может это представить, посмотрите GIF ниже или трейлер выше:

Если имя Gage звучит знакомо, возможно, это потому, что за последние несколько лет он запустил серию приложений, направленных на переосмысление или переосмысление классических игр. Сюда входят пословицы Очень плохие шахматыИ Пасьянс Флип-флопИ карманный пул. Он даже разработал новую версию змея к Портативная версия PlaydateА в 2020 году он сотрудничал с Шлезингером в попытке Чтобы создать лучшую цифровую версию судоку. Концепция Морской узел на самом деле предшествует хорошая судоку: Пара изначально приостановила проект, чтобы работать над судоку. В рамках этого эксперимента они нашли новое вдохновение в KenKen, производной судоку, которая делит сетку головоломки на области, к каждой из которых прикреплено математическое уравнение, поэтому вам нужно не только решить традиционную головоломку судоку, но и получить правильную арифметику. Шлезингеру пришла в голову идея применить это к прототипу игры в слова.

«Это действительно задело за живое, потому что, когда я работал над этим хорошая судоку«Моя мама действительно пыталась заставить меня сделать КенКен вместо этого», — говорит Гейдж. должны думать о космических возможностях. Гейдж говорит, что когда он применил идею региона к Морской узел «Сработало сразу». Затем пара рассталась. Гейдж начал создавать головоломки вручную, а Шлезингер разработал генератор головоломок. Затем они будут сравнивать записи, чтобы увидеть, как создавать идеальные головоломки для финальной игры.

Конечно, нельзя говорить об игре слов в 2022 году, не упомянув шестибуквенного слона в комнате: Слово. Ежедневная игра Джоша Уордла в угадайку была названа сенсацией. Гейдж говорит, что, видя огромный успех Wordle, который включает, среди прочего, что он получил Газета «Нью-Йорк Таймс — «Он был источником вдохновения» и повлиял на ряд аспектов Морской узел. Возможно, наиболее примечательной является структура; один из СловоЕго отличительная черта в том, что в день встречается только одна головоломка, что создает для игроков своего рода ритуал. Бесплатная версия Морской узел Он также будет вводить новую головоломку каждый день и 10 дополнительных головоломок каждый месяц. (Игру можно будет загрузить бесплатно, но единовременная покупка в приложении за 11,99 долларов США или годовая подписка за 4,99 долларов США дадут игрокам доступ к полному опыту, включая архив прошлых головоломок.)

«Приятно иметь в своей жизни что-то вроде ритуала».

Идея заключалась в том, чтобы отойти от природы, основанной на удержании, которая так распространена в играх — таких вещей, как ежедневные задачи, которые доминируют в большинстве онлайн-сервисов, — и вместо этого найти структуру, которая побуждает игроков адаптироваться. Морской узел в их жизни более естественным образом. «Я заинтересован в том, чтобы создавать игры, предназначенные для определенных игр, и отмечать людей, которые любят играть в такие игры», — объясняет Гейдж. «Забавно иметь в своей жизни что-то вроде ритуала, когда вы играете один из этих ритуалов каждый день, или вы встаете и делаете это перед завтраком, или вы просыпаетесь и разгадываете кроссворд за завтраком».

Другая большая вещь Слово Он нашел оригинальный способ для игроков поделиться опытом; Мы все видели, как наши социальные сети переполнены квадратами, представляющими головоломки того дня. Это отличительный и интересный образ для тех, кто не играет, но также имеет дополнительное значение для тех, кто сделал Слово часть их рутины. Морской узел Он идет немного в другом направлении. Поскольку игра также функционирует как игра с ручкой и бумагой, когда вы решаете головоломку, которая вам действительно нравится, вы можете поделиться пустой версией этой головоломки для печати, которую люди в вашей ленте могут решить, даже если она не установлена ​​у них. «Почему бы вам не поделиться головоломкой с Интернетом и как бы сказать: «Мне очень нравится эта головоломка сегодня». Это было действительно хорошо, проверьте это».

Характер ручки и бумаги также может указывать на будущее игры. Гейдж считает, что кроссворды и судоку стали популярными отчасти из-за обмена газетами. Морской узел Он может следовать той же схеме. Это, в свою очередь, создает потенциал для локальных версий игры; Хотя в настоящее время он доступен только на английском языке, Гейдж предвидит будущее, в котором создатели головоломок будут создавать свои собственные головоломки для местных рынков. Он говорит о том, «если это то, что работает» Морской узел«Погоня за рынком обмена — это то, о чем мы действительно заботимся, потому что я думаю, что это очень хорошо работает как игра с ручкой и бумагой».

Однако сейчас основное внимание уделяется цифровой версии игры, которая выйдет 28 апреля.