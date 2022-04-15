Kojima Productions не куплена Sony, говорит Хидео Кодзима

Вчерашние онлайн-спекуляции на Sony, скорее всего, купит Kojima Productions Это привлекло достаточно внимания за одну ночь, и сам Хидео Кодзима почувствовал необходимость прокомментировать слухи. трудоустройство Твиттер, твердый известковый металл И нить смерти Создатель положил конец спекулятивным хадисам. «Извините за недоразумение, но KOJIMA PRODUCTIONS была и будет независимой студией», — сказал он.

По иронии судьбы, сам Кодзима вызвал спекуляции, прежде чем опубликовать заявление, просто опубликовав файл. Новый баннер PlayStation Studios с турами С главным героем Death Stranding Сэмом Бриджесом. Это было сделано из его японского аккаунта без всякого контекста. Конечно, в Интернете это означало, что приобретение Sony произошло менее чем за два часа до того, как Кодзима поделился своим заявлением.

Прошу прощения за недоразумение, но KOJIMA PRODUCTIONS была и будет независимой студией. https://t.co/2M0n4ogRaa— ХИДЕО_КОДЖИМА (HIDEO_KOJIMA_EN) 15 апреля 2022 г.

Этот новый комментарий должен уничтожить любые предположения о приобретении Sony в будущем, но вы знаете, на что похож Интернет. Слухи появились после замены Death Stranding Сбор бетона В героическом произведении искусства для PlayStation Studios, с мыслью о том, что это постапокалиптическая постапокалиптическая симуляция, это была единственная игра, которая не была частью коллекции первоклассных студий Sony.

Однако, когда Sony сотрудничает со сторонним разработчиком для PlayStation 5 исключительно для PS4, производитель оборудования в любом случае называет проект игрой PlayStation Studios. Также стоит отметить, что Sony владеет интеллектуальной собственностью Death Stranding, поэтому использовать игру в маркетинговых целях можно бесплатно. Президент PlayStation Джим Райан сказал: На подходе новые приобретения студииНо похоже, что Kojima Productions не будет одной из них. «Мы планировали больше», — сказал Райан. Мельница слухов продолжается.