Konami анонсировала Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection для Switch

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Ковабанга, чувак! Классические игры Leonardo, Donatello, Raphael и Michelangelo возвращаются в одной большой коллекции для Nintendo Switch и многих других платформ.

Разработано Digital Eclipse, Черепашки-ниндзя: Коллекция Ковабунга Он будет содержать 13 «радикальных классиков» из всего архива ретро-игр Konami TMNT — для 8-битных, 16-битных и аркадных поколений. Также будут включены японские версии и онлайн-поддержка для некоторых игр.

Вот полный набор игр:

• Черепашки-ниндзя (аркады)

• Черепашки-ниндзя: Черепашки во времени (Аркада)

• Черепашки-ниндзя-подростки-мутанты (РЭШ)

• Черепашки-ниндзя II: Аркадная игра (NES)

• Черепашки-ниндзя III: Манхэттенский проект (РЭШ)

• Черепашки-ниндзя: Турнирные бойцы (РЭШ)

• Черепашки-ниндзя IV: Черепашки во времени (Super Nintendo)

• Черепашки-ниндзя: Турнирные бойцы (Super Nintendo)

• Черепашки-ниндзя: Ограбление Hyperstone (Sega Genesis)

• Черепашки-ниндзя: бойцы турнира (Sega Genesis)

• Черепашки-ниндзя: Падение клана Фут (Gameboy)

• Черепашки-ниндзя 2: Возвращение из канализации (Game Boy)

• Черепашки-ниндзя III: Радикальное спасение (Gameboy)

* Всего 11 региональных версий на японском языке. Японские версии для TMNT (Arcade) и TMNT: Tournament Fighters (NES) выпущены не были.

** Названия с сетевыми функциями — TMNT (Аркада), TMNT: Turtles in Time (Аркада), TMNT: The Hyperstone Heist, TMNT Tournament Fighters (Super Nintendo)

Этот набор будет доступен как в физической, так и в цифровой форме в этом году по цене 39,99 долларов США или эквивалентной стоимости в регионе. Он также имеет функции качества жизни, которые позволяют игрокам сохранять, перематывать, раскладывать кнопки и поддерживать локальную игру на диване. Для каждой игры также будет цифровое руководство по игре, чтобы помочь игрокам.

Вот больше о TMNT и о том, что вы можете ожидать от линейки Cowabunga:

Игры основаны на персонажах и темах мультсериала 80-х для детей «Черепашки-ниндзя», действие которых часто происходит в вымышленном Нью-Йорке, вокруг канализации, на будущих вражеских базах и даже во времени! Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection также будет включать в себя множество дополнений с использованием изображений из оригинальных мультфильмов, комиксов и другого исторического медиа-контента TMNT в сложном музее, который объединяет франшизу в различных медиа. , а также материалы по игровому дизайну».

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