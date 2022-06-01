Konami закрывает Super Bomberman R онлайн и продвигается вперед с «новыми проектами»

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Нарушение — Konami объявила, что отключит «Королевскую битву» Супер Бомбермен R Онлайн. Эта бесплатная игра была первоначально выпущена на Nintendo Switch 27 мая 2021 г. и будет закрыта 1 декабря 2022 г..

Konami сделала это объявление через Официальный сайт игрыНо это не дало реальной причины, по которой оно было прекращено в ближайшее время. Это все из-за «разных обстоятельств», так что… Вот полное сообщение:

01.06.2022 ВАЖНО】 Объявление о закрытии Спасибо за игру в SUPER BOMBERMAN R ONLINE. Этот сервис продолжал работать при поддержке многих пользователей с момента его запуска в мае 2021 года, но в силу различных обстоятельств мы решили прекратить работу сервиса на всех платформах 1 декабря 2022 года в 01:00:00 (UTC). Продажа Bomber Coins и Premium Pack завершится в 01:00:00 UTC 1 июня 2022 года. Мы требуем, чтобы все неиспользованные Bomber Coins были использованы до окончания обслуживания. Надеемся, вам понравится игра до конца службы.

Серия Bomberman продвигается вперед с новыми проектами. Надеемся, что скоро сможем рассказать вам об этом проекте. Спасибо за вашу постоянную поддержку «Bomberman».

Как уже отмечалось, срок действия всех оплаченных транзакций истекает сегодня. Что касается серии Bomberman, Konami будет продвигать новые проекты и планирует поделиться более подробной информацией об одном из них в ближайшем будущем.

Хотя эта онлайн-игра закончится, оригинальная игра все еще будет существовать. Супер Бомбермен R отступить. Первоначально он был выпущен на Nintendo Switch в 2017 году, а также поддерживает многопользовательскую онлайн-игру.

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