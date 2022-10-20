Konami и Bloober Team анонсировали ремейк Silent Hill 2 для PS5 и ПК

издатель Конами и разработчик Блубер команда объявил о ремейке сайлент хилл 2 за приставка 5 И компьютер (готовить на пару). Дата выхода не объявлена.

Вот обзор игры, через файл Steam .страница:

«Меня зовут… Мария», — улыбается женщина. Ее лицо, ее голос… Она такая же, как она.

После того, как Джеймс получает письмо от своей покойной жены, он направляется туда, где у них было много общих воспоминаний, в надежде увидеть ее снова: в Сайлент Хилл. Там, на берегу озера, он нашел женщину, до жути похожую на нее…

Вот несколько цитат сотрудников:

Комментарий продюсера Мотои Окамото (постановщика)

«тихий холм Он вернулся как высококлассная игра. Мы рады сообщить о выпуске сайлент хилл 2 за Игровая приставка и Steam, лучшее из тихий холм серии. С нетерпением жду этой новой высококачественной версии, принесенной кучей игра ужасов эксперты. »

Комментарий композитора Акиры Ямаоки

«тихий холм Он является источником вдохновения для меня. Я так благодарна, что так долго занимаюсь любимым делом. Новая история собирается развернуться снова. Пожалуйста, с нетерпением ждите момента, когда вы снова сможете погрузиться в этот мир».

Комментарий концепт-художника Масахиро Ито

«пирамида голову назад. Новое путешествие для тех, кто знает происхождение и его происхождение для тех, кто знает этот персонаж. и не забудь

Путешествие человека наиболее тесно связано с этим зверем».

Комментарий Питера Бабино, генерального директора Bloober Team

«сайлент хилл 2 Это была игра, которая сформировала наше коллективное видение в Team Bloober. Это игра, которая началась в нашей игре заговор в разработке игр. Теперь перед нами стоит последняя задача. Задача перевести наши юношеские воспоминания об эндгейме на язык, с которым могут взаимодействовать современные игроки, и в то же время редактирование Реальный опыт оригинала. Более 20 лет назад команда блестящих умов Konami разработала одну из самых культовых игр в истории электронных развлечений. В партнерстве Team Konami и Bloober обеспечат сайлент хилл 2 Он снова сияет, чтобы установить новые стандарты для жанра и подарить незабываемые впечатления следующему поколению поклонников. Своей работой мы полны решимости показать, что команда Bloober поднимается на вершину возможного и стремится к вершине разработки игр. Мы не можем дождаться момента, когда игроки смогут увидеть нашу работу».