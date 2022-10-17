Konami подтвердила возвращение Silent Hill

Это наконец происходит. Спустя десятилетие после выхода последней полноценной игры о Silent Hill серия ужасов на выживание представляет долгожданный полный состав.

Будущее серии Silent Hill будет раскрыто на этой неделе — в среду в 22:00 здесь, в Великобритании.

— В своих бурных снах ты видишь тот город? Официальный представитель Сайлент Хилла Твиттер Счет открыт сегодня вечером. «Последние обновления серии Silent будут представлены во время трансляции #SilentHill в среду, 19 октября, в 14:00 по тихоокеанскому времени».

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Рекламу ретвитнул Масахиро Ито, который работал над несколькими частями серии Silent Hill в качестве дизайнера монстров и арт-директора.

Итак, чего мы ожидаем? Что ж, за последние несколько лет были слышны различные слухи о разрабатываемых проектах Silent Hill — хотя нет ничего более конкретного, чем недавнее появление в прошлом месяце чего-то под названием «Silent Hill: The SMS», появившегося на корейской рейтинговой доске видеоигр.

отдельно , Постоянно ходят слухи о ремейке Silent Hill 2, который, как утверждается в нескольких отчетах, разрабатывается студией Layers of Fear Bloober Team. очевидный концептуальное искусство И выстрелы Из этого проекта он также просочился в сеть.

В своих бурных снах ты видишь тот город? Последние обновления для серии SILENT HILL будут представлены во время #молчаливый холм Отправка в среду, 19 октября, в 14:00. Тихоокеанское летнее времяhttps://t.co/8Knoq9xYsa Официальный представитель Сайлент Хилла 16 октября 2022 г.

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Самое ясное подтверждение того, что несколько проектов Silent Hill находятся в разработке, появилось в начале этого месяца, когда Директор Silent Hill Кристоф Ганс рассказал о «нескольких командах», работающих над «несколькими играми».. Еще в 2020 году болтовня менеджеров Я предложил Пришло время «делать новое» [Silent Hill movie]Может быть, мы услышим об этом и в среду?

На данный момент у Konami есть файл Сайт с тизерами Silent Hill Посмотреть на — которые вы можете увидеть ниже. Настройтесь на среду в 22:00 по британскому времени для получения дополнительной информации.