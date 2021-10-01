Konami собирается возродить Metal Gear, Castlevania и Silent Hill

Konami Компания намерена ускорить разработку премиальной игры за счет новых частей и ремейков своих крупнейших франшиз, включая Metal Gear и Castlevania.

Это согласно источникам, которые общались с VGC анонимно, поскольку у них не было разрешения публично обсуждать свои проекты.

Производство премиальных игр Konami в последние годы значительно замедлилось. Последней новой игрой Metal Gear была подвергшаяся большой критике игра Metal Gear Survive в 2018 году, в то время как последним крупным релизом Castlevania стала Lord of Shadow 2 2014 года.

За последнее десятилетие компания приобрела большую репутацию в сфере азартных игр в пачинко по сравнению с ее премиальной репутацией. Компьютер и консольные версии.

Однако следующие Реструктуризация Как сообщили VGC, подразделениям компании по разработке игр в начале этого года теперь уделяется особое внимание возвращению своих крупнейших брендов в игровое пространство премиум-класса.

Первой из этих игр станет новая Castlevania, которую источники описывают как «переосмысление» серии, которая в настоящее время разрабатывается внутри Konami в Японии при поддержке местных зарубежных студий.

Было много предположений, что души демонов студия синяя точка Он может работать над римейком Metal Gear Solid. Однако VGC сказали, что сериал на самом деле ведется сторонней студией, Виртуоз.

Основанная в 2004 году, Virtuos Один из крупнейших разработчиков игр в мире Он ориентирован на поддержку разработки основных триплексных игр или перенос существующих игр на новые платформы.

Я недавно работал над обращает порты Темные души ремастерингА также внешние миры и BioShock Collection, помимо создания иллюстраций и контента для таких блокбастеров, как Battlefield 1, Анонимный 4 и Горизонт нулевой рассвет.

Новый проект в настоящее время находится в разработке, и несколько источников предположили, что он будет сосредоточен на любимой фанатами записи Metal Gear Solid 3: Snake Eater, а не на оригинальном MGS.

Konami также намеревается выпустить модифицированную версию оригинальных игр Metal Gear Solid для современных консолей в преддверии более крупного проекта, который мы понимаем.

Наконец, несколько игр Silent Hill в настоящее время находятся в разработке в различных сторонних студиях, как указано. Предыдущий отчет VGC с февраля.

Нам сообщили, что в начале этого года один из этих проектов был передан на аутсорсинг известному японскому разработчику.

Konami следует публично продемонстрировать свои планы на крупных выставках в следующем году, если это разрешит нарушение, вызванное пандемией. Konami отказалась от участия с этого года E3 2021 Она появляется из-за проблем с «сроками», хотя в то время она подтвердила, что у нее «ряд крупных проектов» в работе.

Понятно, что японские руководители Konami исторически выступали против передачи большинства стадионов на аутсорсинг крупным игровым брендам, и это большая причина, по которой предыдущие стадионы для игр Silent Hill, такие как тот, который предлагала студия «Until Dawn» Supermassive, не освещались.

Однако после неутешительных результатов недавних собственных игр Metal Gear Survive и Contra: Rogue Corps источники VGC сообщили, что компания более склонна заключать контракты со сторонними студиями для своих основных франшиз.

VGC впервые сообщила, что Konami смягчает свою позицию в отношении лицензирования своей игровой собственности Ранее в этом годув отчете о том, что компания передает на аутсорсинг новую игру Silent Hill.

В прошлом году Konami активизировала свои усилия в игре с Создать новую внешнюю издательскую программу, который надеялся подписать более развитые названия на Западе.