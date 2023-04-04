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Kraft Heinz договорилась о продаже российского производителя детского питания, говорит местный покупатель, ET Retail

4 апреля, 2023
Apollinariya Soloveva

Американский продовольственный гигант Kraft Heinz согласился продать свой бизнес по производству детского питания в России местному производителю напитков и закусок Черноголовка, сообщил Рейтер в пятницу представитель российского гиганта Kraft Heinz.

Черноголовка является одним из основных бенефициаров корпоративной иммиграции из России в прошлом году, взяв на себя внутренние операции Kellogg Co. и ожидая значительного увеличения доли рынка безалкогольных напитков, поскольку Coca-Cola и Pepsi разорвали связи.

По данным Черноголовки, в сделку войдут два завода — «Омница» и «Сами-Сами».

Газета «Коммерсантъ» сообщила в четверг со ссылкой на источники, что Kraft Heinz оценила сумму сделки в 2,5–3 млрд рублей (32,4–38,9 млн долларов), но правительство еще не утвердило эту оценку.

Связаться с представителем Kraft Heinz для получения комментариев не удалось.

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Черноголовка заявила, что сделка подлежит одобрению регулирующими органами.

  • Опубликовано 31 марта 2023 г., 17:21 по восточному поясному времени.

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