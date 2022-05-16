KU CREES объявляет победителей конкурса эссе Laird

Лоуренс — Центр исследований России, Восточной Европы и Евразии (CREES) Канзасского университета объявил, что победителями конкурса эссе Роя Ди и Бетти Лэрд 2022 года стали студенты колледжа Джон Лубяницкий за его статью «Роль Соединенных Штатов в решении Нагорно-карабахский конфликт: трансформация и перемены в кавказской безопасности» и Айлар Атадурдеева за статью «Женский вопрос, Достоевский и женщины преступления и наказания».

Конкурс эссе, которому исполняется 28 лет, назван в честь покойного Роя Лэрда, давнего члена факультетов исследований и политических наук в России, Восточной Европе, Европе и Азии, и Бетти Лэрд, чья поддержка сделала эту награду возможной.

Группа из четырех преподавателей REES независимо прочитала и оценила анонимные статьи, представленные на конкурс. По словам директора CREES Эрика Скотта, статья Лубяницкого дала «плодотворные идеи для поиска прочного мира в Нагорном Карабахе». Он сказал, что статья Атадурдеевой представляет собой «наводящий на размышления анализ гендера в русской литературе XIX века и его важности для понимания прошлого и настоящего России».

Любианецкий и Атадурдыева получат денежный приз в размере 250 долларов каждый.

Лубянецкий родом из Канзас-Сити, штат Миссури. В KU он получает тройную специализацию по китайскому языку и литературе, глобальным и международным исследованиям и политологии, а также дополнительные специальности по разведывательным исследованиям, национальной безопасности, русским исследованиям, Восточной Европе и Евразии. Его научные интересы связаны с безопасностью в Восточной и Центральной Азии и международным контролем над вооружениями. В будущем он планирует поступить в аспирантуру, чтобы изучать международные отношения.

Атадурдеева из Ашхабада, Туркменистан, учится на третьем курсе, специализируясь на глобальных и международных исследованиях, микробиологии и политологии, а также на факультетах германистики, психологии, русистики, восточноевропейских и евразийских исследований. Она является активным участником программы бакалавриата с отличием, где она выступает в качестве студенческого посла. В настоящее время она проходит обучение по программе Education USA Государственного департамента США. После окончания учебы она намерена получить степень доктора микробиологии или политологии в надежде стать исследователем и практиком.

CREES является назначенным Министерством образования Национальным ресурсным центром (NRC) для изучения России, Восточной Европы и Евразии и получает средства Раздела VI на образовательные мероприятия и информационно-просветительскую деятельность. Для получения дополнительной информации о событиях и мероприятиях CREES посетите www.crees.ku.edu Или позвоните по телефону 785-864-2358.