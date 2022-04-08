L-Carnitine Review (PED российского фигуриста)

L-карнитин — это соединение, ради которого мы едим мясо. Помимо белка, присутствующего в мясе, L-карнитин представляет собой соединение, которое играет огромную роль в сжигании жира в нашем организме и улучшении мышечной деятельности. Произведенное от термина Chipotle carnitas, что означает стейк в буррито (Jk латинское слово caro, carnis f. для мяса), соединение по существу помогает питать митохондрии в мышечных клетках и сжигать жир для выработки энергии клетками. Митохондрии = сила клетки, карнитин = поезда, которые привозят уголь для сжигания в энергетический центр. (Например, это не совсем то, как это работает, но это самый простой способ объяснить это.)

Так что больше месяца назад я начал принимать L-карнитин, один из препаратов, который принимала российская фигуристка, из-за чего ей запретили участвовать в Олимпийских играх. Это не противозаконно, даже не допинг, но я начал принимать 500 мг/л примерно 3-4 раза в неделю, всегда перед тяжелыми тренировками.

Таким образом, преимущества, для которых он использовался, в основном связаны с потерей жира, выносливостью и общим самочувствием.

фото с шаттерстока.

фото с шаттерстока.

фото с шаттерстока.

После месяца использования я пришел к выводу, что он очень эффективен для повышения выносливости. Бегать и боксировать, принимая эти вещи, было проще простого. Это определенно помогло не чувствовать газы и разбросанные конечности. По сути, я обычно делаю 10 минутных раундов грубого и громкого удара по мешку. Это означает, что я стараюсь наносить по 100 ударов за раунд и не оставляю места для комбо. До этого, когда я делал это, я выгорал к седьмому раунду, и мои руки были тяжелыми и мертвыми. После месяца использования L-карнитина я могу честно сказать, что у меня откладывалось накопление молочной кислоты и газообразование в восьмом и девятом раундах. Это определенно было фактором повышения выносливости. Когда дело доходило до силовых тренировок, это никак не влияло на силу. Я не добился каких-либо серьезных успехов в приседаниях или жиме лежа. Мой «насос» определенно сказался в лучшую сторону, но, возможно, это было связано с моей повышенной выносливостью, позволяющей мне делать больше повторений в сгибании рук или тренировке трицепса. Одной из лучших частей был прилив эндорфинов после тренировки, и это было здорово. Конечно, есть разница в настроении и энергии до конца дня в те дни, когда я ел его, и в те дни, когда я его ел. Разница в восстановлении не может быть действительно измерена. Определенно помог избавиться от полета Суперкубка и грязной переборки зимой. На данный момент у меня нет упаковки из шести штук, но когда я решил перейти на низкоуглеводную диету на лето, это определенно облегчило бы сушку.

Вы можете определенно увидеть, как эта добавка будет использоваться спортсменами, которым необходимо проявлять себя в видах спорта на выносливость. Я определенно вижу, как моя выносливость может помочь мне выполнять трюки на сноуборде, не слишком уставая и не сокращая время пробега.

Что бы вы не слушали в Интернете для 23-летнего парня для получения медицинского совета, я не врач, но L-карнитин заставляет меня увеличивать масштаб.