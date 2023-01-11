Lear собирается продать свои заводы в России

Lear не единственная компания в этом затруднительном положении. Магна Интернэшнл Инк. Канадский гигант по поставкам автомобилей с большим присутствием в метро Детройта имеет шесть заводов и 2500 сотрудников в России. Компания также прекратила свою деятельность там в марте.

Заводы остаются закрытыми, а активы по-прежнему принадлежат Magna, сообщила Crain’s представитель компании во вторник.

Другие производители также перешли к продаже активов после приостановки или сокращения операций.

Ford Motor Company и General Motors прекратили свою деятельность в России. Форд продал свою долю В совместном предприятии в стране.

Koch Industries, материнская компания Guardian Industries из Оберн-Хиллз, продала свой бизнес в России, состоящий из двух стекольных заводов и 600 сотрудников, Владимиру Александровичу Воронину, главе группы ФСК, за нераскрытую сумму в июле.

По словам представителя компании, компания Whirlpool Corp., базирующаяся в Бентон-Харборе, продала свой бизнес в России компании Arcelik в рамках сделки, закрытой в августе. Условия не разглашаются.

Первоначально Kellogg продолжала производить основные продукты питания в России, в ней работало около 1600 сотрудников и управлялись три завода. Однако пресс-секретарь компании Крис Банер подтвердила Crain’s во вторник, что базирующаяся в Батл-Крике компания Kellogg продаст свой бизнес в России местной Черноголовке.

«Наша основная цель при уходе с этого рынка — обеспечить безопасность и благополучие наших сотрудников», — сказал Бахнер в заявлении по электронной почте. Продажа подлежит ряду разрешений местных органов власти.

По состоянию на май некоторые другие компании из Мичигана все еще работали в России, в том числе Domino’s Pizza Inc. и Теннеко Инк. и Доу Инк. Crain связался с каждой из этих компаний, чтобы проверить статус операций и активов в России, но они не ответили немедленно.