LEGO Bricktales приглашает вас раскрыть свой творческий потенциал в этом году

участие в Нинтендо Лайв На

В рамках Future Games Show анонсированы LEGO и Thunderful. LEGO кирпичные историиновая игра-головоломка, в которой вам предстоит выполнить ряд задач в 5 биомах-диорамах LEGO, включая глубокие джунгли, солнечную пустыню, шумный городской уголок, средневековый замок и тропические карибские острова.

Чтобы решать головоломки и помогать минифигуркам LEGO, вы будете строить потенциальные решения по блоку, чтобы найти наиболее эффективные из них — как показано в трейлере выше, это может не всегда работать!

Каждая головоломка будет поставляться с собственным набором кубиков, которые помогут новичкам справиться с трудностями, но вы будете строить все, от чисто эстетических творений до моделей, основанных на физике, таких как рычаги и гироскопы.

Вот что сказал об этом объявлении Дитер Шуллер, вице-президент издательства Thunderful:

«Спустя более двух лет удивительно наконец объявить, над чем мы работали за закрытыми дверями. Для нас большая честь иметь возможность сотрудничать с крупнейшим игровым брендом во всем мире. С LEGO Bricktales мы сделали это нашим Наша миссия состоит в том, чтобы извлечь выгоду из того, что делает LEGO таким особенным». Наша простая строительная механика позволяет игрокам взаимодействовать с кубиками LEGO в видеоигре точно так же, как игры десятилетиями вдохновляли людей на воображение и творчество».

На момент написания статьи конкретные платформы LEGO Bricktales еще не были объявлены, но мы почти уверены, что увидим их на Switch.

Похоже, Lego Bricktales станет забавной альтернативой привычному стилю LEGO, похожему на 2021 год. Путешествие строителя LEGOНо вы бы выбрали это, если бы дело дошло до Switch? Давайте знать!