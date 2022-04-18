LEGO Builder Journey выйдет на PS5 и PS4 19 апреля

издатель Лего игры и разработчик студия из светлого кирпича ты выпустишь Путешествие строителя LEGO к приставка 5 И PlayStation 4 через Магазин Playstation 19 апреля.

Путешествие строителя LEGO Впервые он был запущен для Яблочная аркада 20 декабря 2019 г., а затем Switch и ПК через пар И Магазин эпических игр 22 июня 2021 г. и Xbox Series и Xbox One 24 ноября 2021 г.

Игровая приставка Версии будут поставляться с творческим режимом, вашим новым режимом сборки, добавленным в игру через бесплатное обновление 14 апреля.

Вот обзор игры через LEGO Games:

Путешествие строителя LEGO Это атмосферная инженерная игра-головоломка, которая иногда требует от нас следовать инструкциям… а иногда и нарушать правила. Потратьте время на бесплатное решение головоломок, погрузившись в идиллический мир кубиков LEGO. На протяжении всего повествования будут взлеты и падения, испытания и празднования. Признание того, кто мы есть и кем мы становимся, — это строительный путь. В творческом режиме вы можете создавать свои собственные модели. Выберите тематическую доску для дизайна и творите. Сделайте гоночный автомобиль, пиратский корабль или, может быть, новую сцену из игры. Войдите в фоторежим, где вы можете настроить угол камеры, изменить настроение и сфотографировать себя, чтобы поделиться с друзьями. Удивительный мир кубиков LEGO оживает благодаря самым точным элементам LEGO, которые когда-либо появлялись на экранах.

Посмотрите трейлер творческого режима ниже.