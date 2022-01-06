Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 нашел новое странное место для добавления второго экрана, и мы находимся в

Эта история является частью теCNET освещает последние новости о самых удивительных технологиях, которые появятся в ближайшее время.

За годы работы на выставке CES я видел, как несколько производителей ПК пытались втиснуть второй дисплей в ноутбук. Но Asus и Lenovo — единственные две компании, которые все еще экспериментируют с этой идеей и в основном преуспевают. Asus V Выставка CES 2022 Его последний выпуск ROG Zephyrus Duo 16. Двойной экран В качестве игрового ноутбука он размещает дополнительный 14-дюймовый сенсорный экран под своим основным 16-дюймовым экраном, придавая ему вид единственного большого экрана (или, по крайней мере, чего-то близкого к нему). Компания Lenovo пошла другим путем со своим последним ThinkBook Plus Gen 3.

Ричард Петерсон / CNET



С первыми двумя поколениями ThinkBook Plus Lenovo положила дисплей E Ink на крышку Ноутбук 13 дюймов. Внешний дисплей позволяет читать, делать заметки, получать уведомления и просматривать рабочий календарь, не открывая ноутбук. Это отличная идея, но она немного ограничена. Помимо ноутбука с двумя экранами, модель 3-го поколения, представленная на Выставка CES 2022 Ничего похожего на своих предшественников.

Для начала, это сверхширокий 17,3-дюймовый ноутбук с соотношением сторон 21:10, разрешением 3072 x 1440 пикселей при 120 Гц и 100% цветовой гаммой P3, что может быть интересно, если это игровой ноутбук. Но это не так, он предназначен для работы. Второй экран, 8-дюймовый сенсорный экран с цветным пером с разрешением 800 x 1280 пикселей, встроен в поверхность ноутбука справа от клавиатуры и тачпада. Это как если бы вы положили 8-дюймовый планшет на клавиатуру ноутбука, и он только что установился, и он не отпускает.

Ричард Петерсон / CNET



Для дизайнов второй вид можно использовать для просмотра инструментов или библиотеки фотографий, для рисования быстрых набросков или редактирования с помощью прилагаемого стилуса. Его можно использовать для потоковой передачи документа с домашнего экрана, чтобы вы могли работать с меньшим количеством прокрутки (хотя дизайн Asus, кажется, лучше подходит для этого сценария). Его можно использовать как калькулятор, потому что второй экран занимает место там, где находится цифровая клавиатура.

Lenovo также предлагает использовать его с приложением Microsoft Your Phone для отображения вашего телефона на экране, получения уведомлений и доступа к фотографиям и файлам вашего телефона прямо на вашем ноутбуке. Вы также можете использовать его в качестве панели запуска для наиболее часто используемых приложений.

Ричард Петерсон / CNET



Если не считать двойных экранов, в ноутбуке нет ничего необычного. Он будет оснащен процессорами Intel Core серии H 12-го поколения и будет содержать до 32 ГБ памяти LPDDR5 и до 1 ТБ жесткого диска PCIe NVMe Gen 4. Он имеет функции безопасности, которые вы ожидаете от бизнес-ноутбука Lenovo, а также сканер отпечатков пальцев на кнопке питания и веб-камеру HD с инфракрасной камерой для распознавания лиц и шторкой для обеспечения конфиденциальности.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 3 будет доступен в мае по цене от 1399 долларов (около 1040 фунтов или 1940 австралийских долларов), что кажется разумным с учетом того, что вы получаете.