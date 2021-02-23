LG отрицает, что складной телефон был приостановлен

LG Electronics заявила край Телефон компании с изменяемым размером экрана, LG Rollable, не был приостановлен. Представитель LG заявил: «Я могу твердо отрицать, что любое подобное решение относительно будущих мобильных продуктов уже принято». Отказ в ответ на Отчет от Yonhap News Сообщается, что LG уведомила поставщиков запчастей, что Rollable была приостановлена ​​и что они могут запросить возмещение за свои усилия по разработке.

Отрицание окончательного решения – не совсем то же самое, что заверение всех в том, что Rollable все еще появится в 2021 году, но это может отражать общую неопределенность, связанную с проектированием, производством и доставкой сложной электроники во время глобальной пандемии. Также это может быть файл Yonhap News Отчет где-то рядом с правдой.

LG также категорически опровергла опубликованный в январе отчет о планах выхода из сектора смартфонов и корейских портов. Тебе Этот отчет в конечном итоге был удален, но позже LG обернулась и признала, что уже думала о выходе из смартфонов, даже если решение еще не принято.

Если LG решит приостановить Rollable, это может изменить даты выпуска или переработать часть своего дизайна. Не каждое изменение в производственном графике обязательно означает отмену. Однако, скорее всего, это станет сюрпризом для сотрудников LG, если его отменит: ТебеТеперь удаленная история первоначально предполагала, будет ли работать смартфон, первый проект (кодовое имя LG для Rollable) будет продолжен, Разработчики XDA Написал.

LG было трудно конкурировать с другими производителями смартфонов, такими как Samsung или Huawei, и их бизнес по производству смартфонов потерял почти 4,5 миллиарда долларов за последние пять лет. Но, похоже, мы стремимся к тому, чтобы LG Wing не стал последним выпущенным «уникальным» телефоном. Будущее The Rollable остается неопределенным, но история определенно еще не окончена.