LG подтвердила список телефонов, которые получат Android 12 и Android 13

- Компания LG Korea анонсировала устройства, которые получат Android 12 и 13.
- Немецкое подразделение компании также раскрыло план развития Android 11.
LG Рекламировать Он будет предоставлять обновления версии Android для некоторых телефонов в течение трех лет, так как сейчас он завершает свои мобильные операции, компания раскрыла много деталей, таких как Android 11 Дорожная карта и телефоны, которые вы получите Android 12 И Android 13.
LG Германия Распространение Дорожная карта Android 11 на его веб-сайте, обновления для нескольких телефонов продлятся до четвертого квартала 2021 года. Конечно ему нравится V60 Вы уже получили обновление. Ознакомьтесь с расписанием в расписании ниже.
|Имя телефона
|Дата предложения
|статус
|LG Velvet 5G
|Апрель 2021 г.
|полный
|LG G8X
|3 квартал 2021 г.
|Тесты
|LG Velvet 4G
|Четвертый квартал 2021 года
|Тесты
|LG G8S
|Четвертый квартал 2021 года
|Тесты
|Люкс LG
|Четвертый квартал 2021 года
|Тесты
|LG K52
|Четвертый квартал 2021 года
|Тесты
|LG K42
|Четвертый квартал 2021 года
|Тесты
Стоит еще раз повторить, что это график для Германии, поэтому вполне возможно увидеть несоответствия на других рынках (например, мы ожидаем, что серия LG Stylo доставит обновление в США). Однако это должно дать вам общее представление о том, когда ожидать появления Android 11 на вашем телефоне.
Корейский сайт LG также Я показал (В / т: KBench) Что многие устройства получат Android 11, хотя и не без ожидаемых дат запуска. Это V50, V50S, Q31, Q51, Q52, Q61, Q70, Q92 и Q9 One.
Корейский веб-сайт пошел еще дальше и показал, какие устройства также получат Android 12 и Android 13. Вы можете просмотреть устройства в таблице ниже.
|Телефоны
|Android 12
|Android 13
|Люкс LG
|Ага
|Ага
|LG Бархат
|Ага
|Ага
|LG Velvet LTE
|Ага
|Ага
|LG V50s
|Ага
|Нет
|LG V50
|Ага
|Нет
|LG G8
|Ага
|Нет
|LG Q31
|Ага
|Нет
|LG Q52
|Ага
|Нет
|LG Q92
|Ага
|Нет
Ранее было известно, что LG периодически выпускает обновления на своем внутреннем рынке, но не доставляет их в другие места. Так что я не буду задерживать дыхание, пока приведенный выше список не будет соответствовать вашему району. Компания также указала, что приведенный выше список может изменяться и регулируется политиками Google.