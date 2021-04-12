LG подтвердила список телефонов, которые получат Android 12 и Android 13

Компания LG Korea анонсировала устройства, которые получат Android 12 и 13.

Немецкое подразделение компании также раскрыло план развития Android 11.

LG Рекламировать Он будет предоставлять обновления версии Android для некоторых телефонов в течение трех лет, так как сейчас он завершает свои мобильные операции, компания раскрыла много деталей, таких как Android 11 Дорожная карта и телефоны, которые вы получите Android 12 И Android 13.

LG Германия Распространение Дорожная карта Android 11 на его веб-сайте, обновления для нескольких телефонов продлятся до четвертого квартала 2021 года. Конечно ему нравится V60 Вы уже получили обновление. Ознакомьтесь с расписанием в расписании ниже.

Имя телефона Дата предложения статус LG Velvet 5G Апрель 2021 г. полный LG G8X 3 квартал 2021 г. Тесты LG Velvet 4G Четвертый квартал 2021 года Тесты LG G8S Четвертый квартал 2021 года Тесты Люкс LG Четвертый квартал 2021 года Тесты LG K52 Четвертый квартал 2021 года Тесты LG K42 Четвертый квартал 2021 года Тесты

Стоит еще раз повторить, что это график для Германии, поэтому вполне возможно увидеть несоответствия на других рынках (например, мы ожидаем, что серия LG Stylo доставит обновление в США). Однако это должно дать вам общее представление о том, когда ожидать появления Android 11 на вашем телефоне.

Корейский сайт LG также Я показал (В / т: KBench) Что многие устройства получат Android 11, хотя и не без ожидаемых дат запуска. Это V50, V50S, Q31, Q51, Q52, Q61, Q70, Q92 и Q9 One.

Корейский веб-сайт пошел еще дальше и показал, какие устройства также получат Android 12 и Android 13. Вы можете просмотреть устройства в таблице ниже.

Телефоны Android 12 Android 13 Люкс LG Ага Ага LG Бархат Ага Ага LG Velvet LTE Ага Ага LG V50s Ага Нет LG V50 Ага Нет LG G8 Ага Нет LG Q31 Ага Нет LG Q52 Ага Нет LG Q92 Ага Нет

Ранее было известно, что LG периодически выпускает обновления на своем внутреннем рынке, но не доставляет их в другие места. Так что я не буду задерживать дыхание, пока приведенный выше список не будет соответствовать вашему району. Компания также указала, что приведенный выше список может изменяться и регулируется политиками Google.